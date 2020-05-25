На трассе «Таврида», в районе Зуи снова поменялась схема движения

Изменена схема движения в районе поселка Зуя, Белогорского района. Как сообщает пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» (подрядчика строительства) Григорий Назаров, это необходимо для того, чтобы отремонтировать примыкающий к трассе «Таврида» участок улицы Речной, и уложить асфальт на местном проезде.

Для того, чтобы можно было выполнить эти работы, временно закрыт выезд из Зуи на Тавриду по улице Речной. Для жителей Зуи открыли выезд из поселка в сторону Крымской розы. Для движения в сторону Симферополя по-прежнему доступен Т-образный перекрёсток, находящийся на окраине поселка, — отметил Назаров.

Плановое движение транспорта в районе Зуи будет открыто в сентябре, в рамках запуска транспорта по четырем полосам трассы «Тавриды» до Севастополя.

Фото: страница Facebook Г.Назарова.