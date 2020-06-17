На трассе «Таврида» запустили движение по развязке Донское – Мазанка, под Симферополем

Накануне вечером строители трассы «Таврида» запустили движение по транспортной развязке Донское — Мазанка и участку реконструкции старой дороги вдоль села Донское, Симферопольского района.

Эта развязка была предусмотрена в проекте трассы «Таврида», однако ее изъяли из него на стадии Главгосэкспертизы для оптимизации стоимости строительства. После обращений жителей Мазанки правительство Крыма изыскало возможности для получения финансирования из федерального бюджета, что позволило Службе автомобильных дорог заключить контракт на дополнительные работы по строительству этого объекта, — сообщает пресс-служба АО «ВАД» — компании-подрядчика строительства «Тавриды».

В рамках реконструкции старой дороги, построен участок протяженностью 640 метров к селу Донское с дополнительной правой полосой для поворота к путепроводу над «Тавридой». На асфальтобетонном покрытии нанесена термопластиковая разметка, вдоль дороги установлены знаки, регламентирующие направления движения и указывающие пути к населенным пунктам, размещен остановочный павильон.

В рамках временной схемы, действующей до вчерашнего дня, въезд в Донское и выезд из него были организованы в конце населённого пункта, при этом машины, направляющиеся в сторону Керчи, должны были пересекать полосу встречного движения, что создавало потенциально аварийный участок. Теперь при движении со стороны Зуи и Белогорска водителям доступен только въезд в Донское через правый поворот. Для того, чтобы выехать в обратную сторону, машины едут по путепроводу, поворачивая налево по съезду транспортной развязки и вливаясь в поток попутного направления. Выезд в сторону Симферополя идёт по другому съезду, где водители также безопасно выезжают на основной ход «Тавриды», — отметили в АО «ВАД».

Ещё одним изменением в схеме движения на этом участке стал перепуск движения с двух левых полос трассы «Таврида» на две правые. Протяженность перепуска составила 4,5 км. Он необходим для укладки верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На сегодня, общая готовность «Тавриды» составляет 88%. Машины от Керчи до Севастополя по четырем полосам трассы поедут уже в сентябре. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован в декабре 2020 года.