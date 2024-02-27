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На уборку мусора в Симферополе выходят новые специализированные КАМАЗы

На уборку мусора в Симферополе выходят новые специализированные КАМАЗы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:30 27.02.2024

ГУП РК «Крымэкоресурсы» пополняет автопарк.

Новая спецтехника для уборки и вывоза отходов выйдет на улицы Симферополя и Симферопольского района. Как сообщили в министерстве ЖКХ Крыма, 21 единица спецтехники пополнит автопарк ГУП РК «Крымэкоресурсы» в феврале.

15 автомобилей, Евро-5 класса экологичности, вместимостью 4,5 т; 8 т; и 10 т уже доставлены в Симферополь. В настоящее время ожидается поставка еще 6 единиц. Современные многофункциональные автомобили, вместимостью 4, 5, 8 и 10 тонн технически могут осуществлять сбор и транспортировку как твердых коммунальных отходов, так и крупногабаритных отходов с мест накопления, — отметили в министерстве ЖКХ РК.

Новая спецтехника Арзамасского завода коммунального машиностроения для уборки и вывоза отходов полностью готова к эксплуатации и выйдет на улицы Симферополя и Симферопольского района в ближайшее время.

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