Начало второго круга чемпионата крымской Премьер-лиги не принесло неожиданностей: лидер – «Крымтеплица»

В воскресенье, 15 ноября, состоялись матчи 8-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21.

Керченский «Океан» на своем поле минимально уступил ФК «Севастополь». Хозяева первыми повели в счете – на 19-й минуте точен был Сергей Шестаков, но уже через три минуты севастопольцы отыгрались: керчанин Тимур Шадрин отправил мяч в собственные ворота. А на 71-й минуте победный гол своей команды провел Виталий Мироненко – 2:1, победа «Севастополя».

Бахчисарайский «Кызылташ» принимал феодосийский «Фаворит-ВД Кафа». На 32-й минуте гости распечатали ворота хозяев: пенальти реализовал Юрий Клочков. Во втором тайме «Кызылташ» сумел восстановить равновесие после точного удара в исполнении Евгения Лысенко на 62-й минуте. Однако уже через семь минут феодосийцы вновь вышли вперед – отличился Евгений Стуканов. На 83-й минуте Юрий Клочков оформил дубль. В самой концовке игры бахчисарайцы смогли сократить отставание в счете до минимального: Александр Рыболовлев установил окончательный счет в этом матче – 3:2, победа феодосийцев.

Продолжает набирать очки симферопольская «ТСК-Таврия». На этот раз столичный клуб переиграл на своем поле действующего чемпиона Премьер-лиги – ФК «Евпатория». Дублем в составе «таврийцев» отметился Денис Шевчук, забивав на 63-й и 82-й минутах. В итоге вторая кряду победа «ТСК-Таврии» – 2:0.

И в центральном матче тура «Крымтеплица» из Молодежного встречалась с «Гвардейцем» из Скворцово. Молодежненцы в этом матче добились минимальной победы. Хозяева открыли счет на 14-й минуте: гол в активе лучшего бомбардира чемпионата Алексея Бабыря. Во второй половине матча нападающий «Гвардейца» Дзамболат Хасцаев восстановил статус-кво. Но удержать ничейный счет команде из Скворцово не удалось. Голевую точку в этой игре на 73-й минуте поставил Максим Куфтин – 2:1, победа «Крымтеплицы».

После матчей 8-го тура «Крымтеплица» укрепила свое лидерство, набрав 21 очко. Далее следуют: «Севастополь» (16 баллов), «Гвардеец» – 14, «Евпатория» – 9, «Океан» – 8, «Кызылташ» – 8, «Фаворит-ВД Кафа» – 7, «ТСК-Таврия» – 6.

Матчи 9-го тура Премьер-лиги КФС пройдут в субботу, 21 ноября. Сыграют: «Кызылташ» – «Евпатория», «Фаворит-ВД Кафа» – «Океан», «Севастополь» – «Гвардеец» и «ТСК-Таврия» – «Крымтеплица».

Фото и материалы: пресс-служба КФС.