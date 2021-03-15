«Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека

Полиция задержала мошенника. Оказывается на протяжении целого года он представлялся помощником депутата Госдумы Руслана Бальбека, ну, и как положено, тянул деньги из предпринимателей. На «благотворительность».

Сотрудники МВД по Республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим — что на благотворительность, третьим — что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех, — написал на своей странице в Facebook Руслан Бальбек.

Он продемонстрировал поддельные бланки, которые рассылал своим жертвам мошенник-«помощник».

Для правдоподобия своих корыстных целей он даже рассылал поддельные бланки моей приемной, заверенные якобы моей подписью. Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени.

Злоумышленник действовал с территории Украины, задержали его при въезде на полуостров. А в Крыму ему «помогали» сообщники. Сейчас сотрудники МВД по РК в отношении этого новоявленного «благотворителя» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело находится на контроле в аппарате МВД РК, — отметил Руслан Бальбек.