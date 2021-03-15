Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | «Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека

crimeapress_news

реклама в крыму
«Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека
Использован кадр из т/ф "12 стульев", 1976, реж. М.Захаров

«Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:42 15.03.2021

Полиция задержала мошенника. Оказывается на протяжении целого года он представлялся помощником депутата Госдумы Руслана Бальбека, ну, и как положено, тянул деньги из предпринимателей. На «благотворительность».

Сотрудники МВД по Республике Крым задержали злоумышленника, который от моего имени на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги на якобы благие цели. Одним говорил, что это для моей семьи, другим — что на благотворительность, третьим — что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех, — написал на своей странице в Facebook Руслан Бальбек.

Он продемонстрировал поддельные бланки, которые рассылал своим жертвам мошенник-«помощник».

«Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека«Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека

«Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека

Для правдоподобия своих корыстных целей он даже рассылал поддельные бланки моей приемной, заверенные якобы моей подписью. Звонил предпринимателям и уговаривал их перечислить деньги на заранее открытые им банковские счета. Для личной наживы решил воспользоваться моей репутацией. Возможно, замышлял и в целом дискредитацию моего имени.

Злоумышленник действовал с территории Украины, задержали его при въезде на полуостров. А в Крыму ему «помогали» сообщники. Сейчас сотрудники МВД по РК в отношении этого новоявленного «благотворителя» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело находится на контроле в аппарате МВД РК, — отметил Руслан Бальбек.

Депутат призвал всех,  кто пострадал или сталкивался с такими «обращениями помощника», заявить об этом в полицию.

«Наследник» Остапа Бендера в Крыму представлялся помощником депутата Руслана Бальбека

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.