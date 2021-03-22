Наталья Поклонская сообщила об уголовном деле, связанном с Форосским парком

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на своей странице в Facebook сообщила о возбуждении уголовного дела, связанного с Форосским парком.

На сайте прокуратуры такой информации нет, ранее Глава РК Сергей Аксёнов говорил, что все, что происходит в Форосском парке – в рамках закона.

Однозначно никакой незаконной вырубки деревьев нет и не будет. Вместо каждого повреждённого или выкорчеванного дерева застройщик высадит в Форосском парке минимум пять новых, – говорил Аксёнов.

Можно вспомнить еще две цитаты Главы Крыма:

Все требования законодательства при строительстве детского оздоровительного центра на территории Форосского парка соблюдены в полном объеме… Здесь все уже утверждено и ничего не изменится. Я решения свои не меняю. Этажность соответствует нормам законодательства. Разобрались все, включая прокуратуру республики. Ничего не нарушено, и я на поводу ни у кого идти не буду.

Однако, по словам Поклонской, не все так гладко и «по закону». Она не уточняет суть уголовного дела, но, похоже, речь идет о вырубке краснокнижных деревьев. И, кажется, делом занимается… Генпрокуратура.

В ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка. По результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования, — пишет Поклонская. — При поступлении полной информации из Генеральной прокуратуры России обязательно проинформирую дополнительно и проведу встречу с людьми, чья активная позиция явилась препятствием нарушения закона. Люди должны понимать, что их слышит власть, что они могут влиять и участвовать в жизни своего региона.

По ее словам, проблема застроек уникальных природных территорий, а также уничтожения природы (загрязнение вод, вырубка деревьев, лесов и заповедников) существует везде… Но бороться с этим можно.

Убеждена, что на подобные факты должна быть жёсткая реакция властей и активная позиция простых людей в сторону защиты и сохранения природного богатства, — резюмирует депутат Госдумы.