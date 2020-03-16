Не «карантин», а режим «повышенной готовности» для всех органов управления Крыма

С 17 марта 2020 года в Крыму будет введён режим «повышенной готовности» для всех органов управления Республики Крым. Об этом заявил Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк по итогам заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РК.

На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Кроме того, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства России Татьяны Алексеевны Голиковой органам местного самоуправления муниципальных образований в Крыму и организациям рекомендуется максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, — сказал Юрий Гоцанюк.

Председатель Правительства отметил, что ограничения носят профилактический характер и не касаются функционирования сферы социального обслуживания.

Школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники продолжат работать в штатном режиме, при этом, безусловно, следует уделять повышенное внимание гигиене и санитарии, дополнительным мерам предосторожности, — сказал Юрий Гоцанюк, уточнив, что вопрос о массовых мероприятиях, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией, прорабатывается, решение будет принято в самое ближайшее время.

Также Премьер-министр добавил, что в настоящее время в Крыму не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото и материалы: пресс-служба Предателя Совмина РК.