Не попали на инаугурацию Развожаева? Узнайте, что там говорили

Как мы уже сообщали, сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев принес присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Города-Героя.

Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей, — сказал Михаил Развожаев.

Избранный губернатор подчеркнул, что руководить Севастополем — высокая честь и ответственность, которая обязывает выполнять сложные задачи развития города, поставленные Президентом Владимиром Путиным и жителями города.

Мы должны быть достойны славной судьбы города, беречь главное его достояние – людей, которые живут и работают здесь. Это означает не покладая рук добиваться исполнения планов и обязательств, слушать и слышать севастопольцев, их нужды и чаяния, советы и критику… За год работы ощутил главное – веру и настрой горожан на изменения к лучшему. Высокий результат выборов, знак того, что выбран правильный курс. Вместе с тем, требования ко мне лично, ко всей моей команде – реализовать этот курс как можно быстрее и, главное, эффективно. Вступая в должность губернатора, хочу обратиться ко всем севастопольцам. Программа развития города, поддержанная вами, требует решения сложных вопросов и в экономике, и в социальной сфере. В течение ближайших пяти лет предстоит выйти на путь устойчивого развития. Создать новые отрасли, использующие конкурентные преимущества Севастополя, создающие новые рабочие места. Надо сформировать новое качество городской среды, обеспечить достойный уровень жизни в городе, позаботиться о нашем культурно-историческом наследии. Не все может получиться сразу. Так и не бывает в жизни – без проблем и трудностей. Тем более вы знаете, что Севастополь, как ни раз бывало в истории, снова испытывают на прочность противники России. Но я абсолютно уверен в том, что мы добьемся результата, если, невзирая на различие жизненного опыта, политических и общественных предпочтений, объединимся во благо процветания Севастополя, — заявил Михаил Развожаев.

Поздравить Михаила Развожаева со вступлением в должность прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов, Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, представитель Главы Чеченской Республики Сахаб Закриев, начальник управления Президента Российской Федерации по обеспечению деятельности Государственного совета России Александр Харичев, председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев, cенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, члены Правительства Севастополя, депутаты Законодательного Собрания, главы внутригородских муниципальных образований города Севастополя, руководители религиозных конфессий, ветераны и почетные граждане города Севастополя.

Я хотел бы от себя лично и от лица Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» поздравить вас с победой на выборах и вступлением в должность Губернатора города-героя Севастополя. Напряженная избирательная кампания, напряженный избирательный цикл. Как результат — более 85% голосов севастопольцев, пришедших на выборы, вы получили по итогу этой кампании. Могу сказать, что это один из лучших результатов в единый день голосования по всей стране. Эти голоса — это огромнейший мандат доверия вам, мандат доверия вашей команде. За этот год было сделано действительно очень много. Я сам за этот период много раз был в городе-герое, смотрел как меняется ситуация с городской средой, как перезагружаются стройки в рамках федеральных целевых программ, какое внимание вы уделяете городу. Практически всю избирательную кампанию вы прошли ногами, город знаете, даже его самые отдаленные микрорайоны. Я хотел бы сказать огромные слова благодарности избирателям, которые доверили вам в следующие пять лет возглавлять уникальный город, жемчужину, — сказал Андрей Турчак.

Викарий Симферопольской и Крымской епархии, владыка Нестор зачитал гостям церемонии поздравление Михаилу Развожаеву с вступлением в должность от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Уважаемый Михаил Владимирович, вам предстоит возглавить один из стратегически важных регионов страны, имеющих огромное духовное и культурное значение для нашего народа. Славные страницы истории города, русских моряков, уверен, будут направлять вас на предстоящий ответственный труд на благо жителей Севастополя, а накопленный за годы государственной службы опыт и знания помогут успешно справиться с поставленными непростыми задачами, — отметил владыка Нестор.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Кирилл Степанов подчеркнул, что жители города и руководство страны возлагает на Михаила Развожаева большие надежды.

В июле 2019 года указом Президента РФ вы были назначены врио в непростое для города время. И этот город, и этот год – до своего избрания, не считаясь со временем, вы работали на то, чтобы решать накопившиеся социально-экономические проблемы, находить общий язык с горожанами, приводить в порядок город, его историческую часть, боролись с распространением коронавируса и принимали меры для стабилизации экономики и сохранения занятости. Жители города по справедливости оценили вашу роль, почти 86% севастополцьев, участвующих в выборах, проголосовали за вас. За последние годы ни один из победивших руководителей округа не набирал столько, — сказал Кирилл Степанов.

Начальник Управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев пожелал избранному губернатору успехов в работе:

Севастополь легендарный город. В нем нельзя работать плохо. Поэтому, Михаил Владимирович, желаю вам стать достойным губернатором Севастополя. Надеюсь, что вы будете настоящим защитником и созидателем города. В добрый путь.

Глава РК Сергей Аксёнов отметил, что Крым и Севастополь самые близкие регионы, которые всегда приходят на помощь друг другу.

Вам оказана великая честь — вы будет руководить следующие пять лет городом-героем, городом воинской славы, базой Черноморского флота. Переоценить значение Крыма и Севастополя для Российской Федерации очень сложно. Вы на самом деле за короткий срок доказали, что очень активный руководитель, сможете последующие пять лет решать те вопросы, которые ждут от вас севастопольцы, Президент. Мы конечно в этом не сомневаемся, вы человек целеустремленный, у вас правильный характер, вы настойчивый, умеете добиваться поставленных задач. Севастополь и Крым — это наиболее близкие регионы, братские регионы. У нас с вами единая история, одна судьба. Мы вместе пережили Крымскую весну вместе вернулись на историческую родину, вместе боремся с различными блокадами. Сегодня невозможно представить себе развитие Севастополя без Крыма и наоборот, здесь без вариантов. Вы наши самые близкие родственники. Хотим вам пожелать успешной, плодотворной работы в этой должности. Всегда будем рядом с вами,, всегда рассчитывайте на нас, — сказал Глава Крыма.

Председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев выразил уверенность, что дела и поступки избранного губернатора будут направлены на вдумчивое и планомерное развитие города, сохранение его исторического и культурного наследия.

Больше года назад вы встали у руля нашего корабля в непростой момент для всего Севастополя. И за это время сумели проявить себя как сильный, грамотный руководитель, опытный стратег, а также, что крайне важно, искренне всем сердцем полюбить Севастополь, проникнуться его судьбой, историей, его морской благородной душой… Уверен, мы преодолеем все вызовы времени, — подчеркнул Владимир Немцев.

Севастополь невозможно представить без Черноморского флота. И командующий ЧФ в очередной раз подчеркнул неразрывность этих уз.

Я сердечно от себя лично и от членов военного совета Черноморского флота поздравляю вас со столь высокой должностью. Мы прекрасно с вами понимаем, что Черноморский флот без Севастополя, а Севастополь без Черноморского флота существовать не может. Я всецело вас поддерживаю, все те планы, все наши замыслы, которые мы с вами спланировали — полностью реализуем. В добрый путь, — отметил Игорь Осипов.

Напомним, что Избирательная комиссия Севастополя 15 сентября утвердила результаты выборов главы региона, в которых победу одержал Михаил Развожаев (с результатом 85,72% голосов избирателей).

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.