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Не совсем понятная история с улицей Александра Невского в Симферополе. Капремонт был, но нужен ремонт

Не совсем понятная история с улицей Александра Невского в Симферополе. Капремонт был, но нужен ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 17:21 16.05.2024

Пресс-служба премьер-министра Крыма сообщила, что Юрий Гоцанюк совместно с представителями ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Крыма», «Крымавтодор», «Вода Крыма» и администрации Симферополя осмотрели техническое состояние дороги на ул. Александра Невского.

Не совсем понятная история с улицей Александра Невского в Симферополя. Капремонт был, но нужен ремонт

Определены виды и сроки ремонтных работ по восстановлению дорожного полотна. Уже с завтрашнего дня начнутся подготовительные работы, — сказал глава республиканского Совмина.

Не совсем понятная история с улицей Александра Невского в Симферополя. Капремонт был, но нужен ремонт

Судя по фото, размещенным на странице Юрия Гоцанюка ВКонтакте ремонт улице Александра Невского в Симферополе просто необходим – люки того и гляди провалятся.

Не совсем понятная история с улицей Александра Невского в Симферополя. Капремонт был, но нужен ремонт

Но! В 2019-2020 гг. именно здесь проводился масштабный капремонт с перекладыванием сетей, асфальтированием, плиткой на тротуарах, а затем «работой над ошибками», укладкой на проезжей части нового (поверх) слоя асфальта… Освежить память можно ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ, ЗДЕСЬ.

Не совсем понятная история с улицей Александра Невского в Симферополя. Капремонт был, но нужен ремонт

Вот и вопрос… Новый ремонт – очередная «работа над ошибками» еще того подрядчика? Или очередной бюджетный транш в бездонную дыру дорожных работ? И что, действительно, раз в 4 года надо дороги переукладывать?

Не совсем понятная история с улицей Александра Невского в Симферополя. Капремонт был, но нужен ремонт

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