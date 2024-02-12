Не все чат-боты «одинаково полезны». Даже если там написано «Севастополь»

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в Telegram появился фейковый аккаунт, который «замаскировался» под хорошо всем известный чат-бот «Оборона Севастополя». По словам главы города, ЦИПсО придумывает новые изощренные способы, как подпортить жизнь севастопольцам. Ну а единственная и реальная ссылка на наш чат-бот — @oborona92bot.

Никаких других ссылок нет и быть не может. Напомню, вся информация из него оперативно доступна всем силовым ведомствам. @oborona92bot_bot это фейковый аккаунт, созданный мошенниками. Обратите внимание: очень похожее имя бота, но 2 раза использовано слово bot. Уважаемые севастопольцы, будьте бдительны! Сейчас активно ведется информационная война. Не ведитесь на провокации врагов и мошенников. Поддельный бот предлагает нажать кнопки и подписаться на какие-то непонятные ресурсы. Цель — похитить ваш аккаунт. Увидев такие приглашения, ни в коем случае не нажимайте ни на какие ссылки и кнопки. Заблокируйте этот аккаунт и закройте этот диалог, — обратился к горожанам губернатор.

Как с этим бороться? Если увидите подобные каналы, то сразу же отправляйте жалобу и блокируйте аккаунт, и конечно ни в коем случае не подписывайтесь.