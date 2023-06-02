Не забыли? Завтра Симферополь отмечает День города – вас ждут в музее

День открытых дверей в Музее истории Симферополя.

3 июня с 10:00 до 18:00 в Музее истории города Симферополя состоится акция «День открытых дверей», приуроченная к празднованию Дня города. Напомним, столице Крыма исполняется 239 лет.

Программа дня:

10:00 – 16:00 – выставка на фасаде музея «Симферополь. От основания до наших дней»;

11:00 – открытие выставки симферопольского художника А.И. Юрьева «Город Симферополь и Мангупский период»;

12:00 – открытие выставки, посвященной крымскому писателю А.И. Домбровскому;

14:00 – бесплатная обзорная экскурсия по музею по предварительной записи. Группа не более 20 человек. Запись на экскурсию по телефону: 62-12-42.

Жителей и гостей крымской столицы ждут в музее! Адрес: Симферополь, улица Пушкина, 17.

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