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Небо Крыма – под защитой «Панцирей»
Фото: пресс-служба ЮВО

Небо Крыма – под защитой «Панцирей»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:19 22.01.2020

На Черноморском флоте боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели в небе над Крымом.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, по замыслу планового учения, условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» беспилотные летательные аппараты.

В ходе тренировки расчёты комплекса «Панцирь-С1» обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушных цели на безопасном расстоянии.

С целью создания на учении обстановки, приближенной к боевой, подразделение охраны и обороны отразило нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу, уложившись в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника, — говорится в сообщении.

ЗРПК «Панцирь-С1» несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне (ПВО) и прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф», которые расположены на территории Крымского полуострова.

Напомним, накануне стало известно о намерении НАТО увеличить интенсивность разведывательных полетов беспилотников в районе Черноморского побережья России.

Небо Крыма – под защитой «Панцирей»

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