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Несмотря на ограничения в Севастополе 8 и 18 марта пройдут городские массовые мероприятия  
Фото: GLady, pixabay.com

Несмотря на ограничения в Севастополе 8 и 18 марта пройдут городские массовые мероприятия  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 17:46 28.02.2021

Праздничные мероприятия на открытом воздухе пройдут в Севастополе по случаю Международного женского дня и годовщины Русской весны. Такое решение принял региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Провести следующие именно городского масштаба мероприятия, их всего два в марте – празднование Международного женского дня 8 марта, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Запланировать также мероприятие городское на площади Нахимова 18 марта, чтобы отметить седьмую годовщину Русской весны в Севастополе.

По случаю 8 марта на площади Нахимова состоится традиционный «белый концерт» (дамам – гостьям праздника будут вручать белые розы)

Отметим, что и муниципальным властям разрешили проводить концерты в помещениях с присутствием посетителей не более 50% от наполняемости зала.

Тем не менее режим «повышенной готовности» продлен в Севастополе до конца марта.

Несмотря на ограничения в Севастополе 8 и 18 марта пройдут городские массовые мероприятия  

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