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Ничего себе штраф: в Керчи бизнесмен за срыв ремонта роддома заплатит… 10 миллионов рублей
Фото: прокуратура РК

Ничего себе штраф: в Керчи бизнесмен за срыв ремонта роддома заплатит… 10 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:23 01.11.2023

В Керчи по постановлению прокуратуры руководитель подрядной организации оштрафован на 10 млн. рублей за нарушение срока выполнения работ по ремонту родильного дома.

Подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по ремонту здания родильного дома. Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 215 млн. рублей. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении генерального директора юридического лица дело об административном правонарушении, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд признал должностное лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн. рублей. Подчеркивается, что на объекте полым ходом идут ремонтные работы. Урок пошел впрок, но, на всякий случай, ремонт керченского роддома – на постоянном контроле прокуратуры.

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