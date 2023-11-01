Ничего себе штраф: в Керчи бизнесмен за срыв ремонта роддома заплатит… 10 миллионов рублей

В Керчи по постановлению прокуратуры руководитель подрядной организации оштрафован на 10 млн. рублей за нарушение срока выполнения работ по ремонту родильного дома.

Подрядная организация не выполнила в полном объеме и в установленный срок предусмотренные государственным контрактом работы по ремонту здания родильного дома. Сумма неисполненных обязательств по контракту превысила 215 млн. рублей. В связи с этим прокуратура возбудила в отношении генерального директора юридического лица дело об административном правонарушении, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд признал должностное лицо виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 млн. рублей. Подчеркивается, что на объекте полым ходом идут ремонтные работы. Урок пошел впрок, но, на всякий случай, ремонт керченского роддома – на постоянном контроле прокуратуры.