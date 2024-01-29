Необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив, которое ранее обсуждалось в СМИ, нет, при этом техническая возможность реализации такого проекта имеется. Об этом в интервью «Вести-Крым» сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Может быть, на старте эти идеи могли быть реализованы, я сам некоторые проекты изучал. Сейчас в этом нет необходимости, Крымский мост защищен достаточно. Возможность реализации есть, я изучал технологию, но сейчас строить дублирующий вариант вообще никакого смысла нет, — отметил Аксёнов.

Он добавил, что реализация такого проекта, возможно, была бы актуальна до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Если бы до СВО его готовили как элемент какой-то — и то, может быть, он был бы избыточен с учетом тех мер, которые принимаются. Сейчас точно нет смысла, СВО закончится теми целями, которые обозначил лидер, и после этого точно никакой потребности в тоннеле не будет, — пояснил он.

Напомним, в ноябре 2023 года американская газета «Washington Post» сообщила о том, что Москва и Пекин якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это утверждение чушью. Министерство иностранных дел Китая опровергло эту информацию. Глава Крыма Аксёнов также назвал публикацию дезинформацией и пошутил, дескать, никакой не тоннель, а терминал для телепортации. Тем не менее тема на слуху, вот Главе Республики и пришлось в очередной раз утверждать: никаких тоннелей под Керченским проливом не будет. Точка.