Никакого «демарша» таксистов на въезде в аэропорт Симферополя не было?

МВД сообщает об одном единственном нарушителе ПДД.

Сообщение об утренней автомобильной пробке на въезде в аэропорт Симферополя вызвало большой резонанс. Вот только никакого «демарша» таксистов ГИБДД не увидело. Мало того, нашли «виновника». Нарушителю выписали аж три протокола.

Поступило сообщение о затруднении движения на одном из подъездных путей к аэропорту. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД установили водителя автомобиля «Toyota», который допустил нарушение правил дорожного движения. В отношении его составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 4 статьи 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), частью 2 статьи 12.3 (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов) и частью 1 статьи 12.5 (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), – сообщили в МВД по РК.

То есть затор был и его устроил некий водитель «Тойоты»? На первую часть вопроса отвечают утвердительно все: и пресс-служба аэропорта, и госавтоинспекторы, и водители. На вторую… У таксистов есть своя версия.

Председатель Крымской территориальной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Козарь заявил, что ситуация связана с большим количеством транспорта, из-за чего поток двигался медленно и люди не успевали выехать с территории аэропорта за 15 «бесплатных» минут.

Когда приезжаешь в аэропорт, тебе дают 15 минут бесплатного нахождения на парковке. Но поступают жалобы, что из-за большого автомобильного потока люди просто не успевают покинуть территорию, и им приходится платить, — цитирует Козаря РИА Новости Крым .

В это верится больше, чем в нарушителя-одиночку. Впрочем, и «демарш» таксистов никто официально не опроверг…