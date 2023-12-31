Новогоднее обращение премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка

Новогоднее обращение Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Это один из самых любимых и долгожданных праздников, согретый душевным теплом родных и близких нашему сердцу людей.

Год был непростым, насыщен разными событиями. Было все: и печали, и радости. Но главное, мы прошли его достойно.

На все вызовы крымчане отвечают добросовестным трудом и единством, добиваются хороших результатов.

Пусть Новый год будет щедрым на добрые события, станет успешным для каждого из вас.

Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно, а в душе царят любовь, мир и гармония.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

С праздником!

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.