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Новые трамваи в Евпатории начнут ходить уже в этом году

Новые трамваи в Евпатории начнут ходить уже в этом году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 13.03.2020

Новые узкоколейные трамваи производства «Уралвагонзавода» закупят и запустят на маршруты Евпатории уже в этом году. На это потребуется около 1 млрд. рублей. Об этом в ходе презентации обновленного евпаторийского трамвая сообщил ГЛАВА Крыма Сергпей Аксёнов.

Такой трамвай стоит от 28 до 30 млн. рублей, в районе 1 млрд. рублей необходимо нам на обновление подвижного состава, — сказал Аксёнов.

Новые трамваи в Евпатории начнут ходить уже в этом году

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов подтвердил, что предприятие готово в этом году поставить Крыму 27 трамваев. Эти трамваи — модели 71-411, под узкую колею. АО «Уралтрансмаш» (в  составе АО «Концерн Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию Ростех).

В этом году планируется заменить весь подвижной состав и провести реконструкцию сетей в Евпатории, закупить 27 новых трамваев. Таким образом, вся база будет модернизирована и обновлена. Уверен, что это обеспечит безопасность и комфорт для пассажиров, — подчеркнул Глава Крыма.

Новые трамваи в Евпатории начнут ходить уже в этом году

По его словам, новые трамваи полностью отвечают требованиям программы «Доступная среда», вагоны удобны для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками, а также укомплектованы современными антивандальными сиденьями.

Новые трамваи в Евпатории начнут ходить уже в этом году

В Крыму осталась только одна трамвайная линия — в Евпатории. На 2022 год запланирована ее масштабная реконструкция (8 км).

Новые трамваи в Евпатории начнут ходить уже в этом году

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