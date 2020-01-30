О «крымском пиаре», шубах и пирогах

История с поздравлением ветеранов-блокадников в Керчи переросла в нешуточный скандал. Пруфов более чем (несмотря на удаление «первоисточников»). Интернет-сообщество (и не только крымское) негодует. Как могли две керченские дамы-депутатши (глава горсовета и ее зам.) так опростоволоситься? Казалось бы, рабочие моменты, два часа жизни. Посетили с цветами и медалями 11 ветеранов, переживших детьми блокаду Ленинграда. Еще вручили караимские пироги «авторской работы» (это уже из уточнений пресс-службы горсовета Керчи, ибо соцсети иначе как «батонами» эти странные «дары» жертвам страшного голода не именовали). Пообщались, послушали, сфотографировались на память. Рабочие моменты… Да подобное в этот день в каждом городе проходило. И если копнуть, и повеселее, и пострашнее истории «поздравлений» найдутся. Но так уж вышло, что именно «фоточки», усиленно растиражированные, к слову, и стали поводом и для скандала, и для разговора о «крымском пиаре».

Первое. Есть события, праздники и даты, где информационное сопровождение должно быть очень тонким, строгим и «по факту». Исторические даты, связанные с человеческими жертвами – из этого разряда. Как и вранье об истории. Не знаешь ее – отойди. Коряво формулируешь мысли — промолчи. Не получается попиариться на истории – не пытайся. Посетили ветеранов? Медали вручили, цветы? Отлично. Хватит и трех предложений «по факту». Уж лучше собрать инфу о самих бабушках, кто они, как в Крыму оказались, где трудились, как сейчас живут. Фото на память? Ну не на ходу же в шубах, дескать, спешим… Вас много, а мы одни. Ок. Спешили, фото сделали. И с пирогами, и с шубами. Так не публичьте же! Косяк пресс-служб, пресс-секретарей, придворных репортеров.

И это второе. Непрофессионализм. Чуть ли не всеобщий в Крыму. Понятно, оЧИПЯтки и неполадки бывают во всех пробирных палатках. Но эпидемия безграмотности, засилье канцеляризмов, поверхностные знания о пиаре («надо писать только хорошее», «надо писать много и часто»), непонятные многомиллионные тендеры на «освещение деятельности органов власти» (например, такой такой, из той же Керчи), узколобость и полное отсутствие креатива – это же про 90% учреждений и органов. Именно поэтому в крымском информационном поле очень сильны «неформальные лидеры»: группы в ВК, Facebook, настроенные очень критично к властям. А те (благодаря топорному пиару, в том числе) и рады подставляться.

Третье. Умение признавать ошибки и проигрывать. Керченская история – страшная и циничная лишь в изложении. На самом деле, глупая и типичная. Замешанная на многом: вторичности человека в нашем обществе, а уж человека «не полезного» и вовсе; недалекости исполнителей (я сильно кряхтел, но промолчал по поводу всеобщих горбушек черного хлеба, «осененных» аж целой Всероссийской акцией, а с батонами, пардон, пирогами, уж совсем перебор вышел); все нарастающем отношении к чиновникам и депутатам не как к «слугам народным», а «зажравшимся барам»; ожидании перемен; некой анонимности в соцсетях, где можно не просто негатив выплеснуть, а и по матушке пройтись, припомнив все личные обиды… Да мало ли на чем замешанная. Главное, что кашу заварили неприятную. Крым (Керчь) склоняют на всех уровнях.

Что делать. Учиться и учить. Учиться быть Людьми, а не чиновниками-депутатами-должностными лицами. Учить тех, кто «освещает» труд этих самых чиновников-депутатов-должностных лиц. Работать стильно, грамотно, с чувством меры, просто и оперативно. Анализировать и оценивать свои действия и возможные контрдействия… В конкретном же случае? Виниться и подавать в отставку. Общественная палата Крыму уже сформулировала отношение к происшедшему: позор. Дело за партией. Дело за депутатами горсовета. Главу Чувашии за треп про журналистов и «ключики от квартир» выгнали. С формулировкой «потеря доверия». О! И это главное (увы, но в Крыму многие этого до сих пор не поняли): должность и власть – доверие, а не исполнение мечтаний и вехи карьерного роста. А доверие растерять… Проще простого. А уж по глупости – легче легкого.

Сеня Фрименс.