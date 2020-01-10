Об итогах флотских учений в Черном море (тех самых, «с Путиным»)

В Министерстве обороны России подвели итоги совместных учений Черноморского и Северного флотов в Черном море. Напомним, за их ходом внимательно наблюдал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Руководил учениями Главноком ВМФ, адмирал Николай Евменов.

В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России. В ходе практических действий авиации парой истребителей Миг-31К выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

В практических действиях приняли участие: фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачёв» и «Василий Быков», подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики. От Северного флота в учении были задействованы: ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого был развёрнут походный штаб и осуществлялось управление силами, а также большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», — подытожили в Минобороны.

Совместной корабельной группировкой во взаимодействии с береговыми войсками и Воздушно-космическими силами были отработаны учебно-боевые задачи по нанесению поражения корабельной группировке условного противника с применением ракетного вооружения.

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр».

Экипажи ракетных катеров ЧФ «Ивановец» и «Набережные Челны» в соответствии с замыслом учения выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит».

Также боевыми расчётами берегового ракетного комплекса «Утёс» Черноморского флота, выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника.

В Минобороны подчеркнули: все ракетные пуски выполнены успешно.

В учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24м и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Беспилотные летательные аппараты МА ЧФ обеспечивали непрерывное визуальное наблюдение за проведением учений.

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства, генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ. Министр подчеркнул: все поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил, что 9 января Верховный Главнокомандующий провёл в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции «Российский Военно-Морской Флот в XXI веке», на котором он отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы.

Руководство страны и впредь будет делать всё для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав, — сообщил Министр обороны.

Он также подчеркнул, что уровень оснащенности Вооруженных сил РФ современным оружием в 70%, на который предстоит выйти до конца 2020 года, необходимо стабильно поддерживать и в дальнейшем.

Фоторепортаж с учений в Черном море — ЗДЕСЬ.