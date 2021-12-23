 Общий объем финансирования нацпроектов в Севастополе составляет 4,2 млрд. рублей

В следующем году на реализацию национальных проектов в России будет выделено порядка 460 миллиардов рублей. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции.

Вы знаете, что 500 миллиардов у нас идет на развитие инфраструктуры прямо напрямую, затем по нацпроектам – 260 миллиардов и на следующий год, по-моему, 460 миллиардов. Из Фонда национального благосостояния — 2,5 триллиона рублей в целом, — сказал Владимир Путин.

В 2021 году в Севастополе продолжается работа по 11 нацпроектам, которые включают в себя 43 региональных проекта. Общий объем финансирования составляет 4,2 млрд. рублей, прогнозируемый объем освоения финансовых средств – более 95%.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что одним их основных драйверов развития РФ является инфраструктура и национальные проекты. В Севастополе мы большое внимание этому уделяем. На сегодняшний день из 137 целевых показателей региональных проектов в Севастополе 101 уже достигнут, что составляет 88%, — уточнил начальник управления проектной деятельности регионального правительства Григорий Прохватилов.

На 1 декабря 2021 года целевой показатель «доля автомобильных дорог регионального и муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» в городе выполнен на 105%. Также Севастополь вошел в тройку лидеров по выполнению работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» среди субъектов России. Кассовое освоение составило 146,52 млн. рублей.

В планах на 2022 год — продолжать реализацию национальных проектов и улучшать основные показатели. Развитие инфраструктуры в Севастополе, строительство дорог, социальных объектов, благоустройство общественных пространств — это главные приоритеты, на которые мы нацелены. И выполнение поставленных задач, в том числе в рамках нацпроектов, способствует повышению уровня качества жизни всех севастопольцев, — отметил Григорий Прохватилов.

Напомним, в 2021 году в Севастополе полностью выполнена программа по благоустройству общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в Севастополе были обустроены шесть городских пространств: зеленые зоны на Хрусталева и Горпищенко, а также четыре сквера – им. П. Осипенко, на улицах Яна Гамарника, Генерала Мельника и Паршина. Также в связи с активным проведением ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из резервного фонда Правительства РФ Севастополю дополнительно выделили 200 млн рублей. На эти средства выполнен ремонт еще 16 автомобильных дорог протяженностью 13,5 км.

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