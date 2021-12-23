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 Общий объем финансирования нацпроектов в Севастополе составляет 4,2 млрд. рублей

Общий объем финансирования нацпроектов в Севастополе составляет 4,2 млрд. рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:22 23.12.2021

В следующем году на реализацию национальных проектов в России будет выделено порядка 460 миллиардов рублей. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной Большой пресс-конференции.

Вы знаете, что 500 миллиардов у нас идет на развитие инфраструктуры прямо напрямую, затем по нацпроектам – 260 миллиардов и на следующий год, по-моему, 460 миллиардов. Из Фонда национального благосостояния — 2,5 триллиона рублей в целом, — сказал Владимир Путин.

В 2021 году в Севастополе продолжается работа по 11 нацпроектам, которые включают в себя 43 региональных проекта. Общий объем финансирования составляет 4,2 млрд. рублей, прогнозируемый объем освоения финансовых средств – более 95%.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что одним их основных драйверов развития РФ является инфраструктура и национальные проекты. В Севастополе мы большое внимание этому уделяем. На сегодняшний день из 137 целевых показателей региональных проектов в Севастополе 101 уже достигнут, что составляет 88%, — уточнил начальник управления проектной деятельности регионального правительства Григорий Прохватилов.

На 1 декабря 2021 года целевой показатель «доля автомобильных дорог регионального и муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям» в городе выполнен на 105%. Также Севастополь вошел в тройку лидеров по выполнению работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» среди субъектов России. Кассовое освоение составило 146,52 млн. рублей.

В планах на 2022 год — продолжать реализацию национальных проектов и улучшать основные показатели. Развитие инфраструктуры в Севастополе, строительство дорог, социальных объектов, благоустройство общественных пространств — это главные приоритеты, на которые мы нацелены. И выполнение поставленных задач, в том числе в рамках нацпроектов, способствует повышению уровня качества жизни всех севастопольцев, — отметил Григорий Прохватилов. 

Напомним, в 2021 году в Севастополе полностью выполнена программа по благоустройству общественных пространств в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Так, в Севастополе были обустроены шесть городских пространств: зеленые зоны на Хрусталева и Горпищенко, а также четыре сквера – им. П. Осипенко, на улицах Яна Гамарника, Генерала Мельника и Паршина. Также в связи с активным проведением ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» из резервного фонда Правительства РФ Севастополю дополнительно выделили 200 млн рублей. На эти средства выполнен ремонт еще 16 автомобильных дорог протяженностью 13,5 км.

Общий объем финансирования нацпроектов в Севастополе составляет 4,2 млрд. рублей

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