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Очередное бытовое «пьяное» убийство в у. Что решил суд
Иллюстративное фото: v-kurse.ru

Очередное бытовое «пьяное» убийство в Крыму. Что решил суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 12:52 19.12.2023

Судьи жалеют женщин-убийц?

В Крыму прокуратура города Евпатории поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В суде установлено, что осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла знакомому мужчине удар кухонным ножом в область шеи. В результате полученных травм мужчина скончался. Свою вину осужденная признала в полном объеме, — сообщили подробности в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, не первый (и явно не последний) относительно мягкий приговор женщине-убийце в Крыму. Из недавнего – буквально под копирку – в Красногвардейском районе во время пьяной ссоры женщина зарезала своего «бывшего». По ч. 1ст. 105 УК РФ получила все те же 6 лет колонии общего режима. Напомним, по этой статье диапазон наказания – «от 6 до 15 лет лишения свободы». Что сказать, судьи откровенно жалеют крымчанок, назначая наказание по минимальной «планке». Мы зря грешим на «гендерные обстоятельства»? Хм, тоже из недавнего – керчанин (тоже «по пьяной лавочке», в ссоре) ударил жену ножом. Как утверждает, «убивать не хотел», но… убил. Приговор – 10 лет колонии строгого режима.

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А напрягает в этих историях, даже не тема наказания мужчинам или женщинам, а то, что все больше подобных бытовых «пьяных» убийств в Крыму происходит. Живут люди годами вместе, десятилетиями, копят в себе обиды, злобу, ненависть («к половинке»-то родной), а потом бац. Выпили-поругались-за нож… Однако, тенденция…

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