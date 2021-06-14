Очередной футбольный Чемпионат Крыма завершен: все – по местам

Матчами 28-го тура завершился VI чемпионат Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2020/21. Собственно, последний тур Чемпионата Крыма окончательно расставили все команды по своим местам.

Молодежненская «Крымтеплица» не сумела по итогам сезона попасть в призовую тройку, уступив в последнем матче ФК «Евпатория» – 0:3. Голами в составе евпаторийцев отличились Олег Плиев, Длявер Нуридинов (с пенальти) и Андрей Сиденко. Таким образом, евпаторийцы финишировали на итоговой третьей строчке в турнирной таблице, обойдя «Крымтеплицу» по результатам личных встреч.

Феодосийский «Фаворит-ВД Кафа» в домашнем матче не смог ничего противопоставить симферопольской «ТСК-Таврии», проиграв 0:3. За симферопольцев «дубль» оформил Роман Богданов, еще один мяч в активе Александра Борисова. Феодосийцы покидают из Премьер-лигу КФС, а «таврийцы» заканчивают чемпионат на пятой позиции.

Чемпион этого сезона ФК «Севастополь» на своем поле переиграл бахчисарайский «Кызылташ» – 4:2. В составе севастопольцев точные удары на счету Артура Айметдинова, Захара Тарасенко, Виталия Мироненко и Антона Голенкова. У бахчисарайцев забивали Владислав Алексин и Александр Ильин. «Кызылташу» теперь предстоит отстаивать право участия в Премьер-лиге следующего сезона через переходные матчи с второй командой Открытого чемпионата Крыма, которой стал ПФК «Ялта».

Скворцовский «Гвардеец» в домашнем матче переиграл гостей из керченского «Океана» – 2:1. В составе «Гвардейца» результативные удары в активе Петра Опарина и Максима Приходного, у «Океана» отличился Азат Закаев. Команда из Скворцово финиширует на втором месте в чемпионате, а керчане занимают итоговую шестую строчку.

Итоговая турнирная таблица Премьер-лиги КФС-2020/21 выглядит следующим образом: «Севастополь» (64 очка), «Гвардеец» (47), «Евпатория» (44), «Крымтеплица» (44), «ТСК-Таврия» (40), «Океан» (39), «Кызылташ» (31) и «Фаворит-ВД Кафа» (11 баллов).

После окончания матчей 28-го тура призерам чемпионата были вручены заслуженные награды. ФК «Севастополь» золотыми медалями награждали губернатор города Михаил Развожаев и генеральный секретарь КФС Вадим Колесниченко. «Серебряные» награды «Гвардейцу» вручил вице-президент КФС Сергей Бородкин. А ФК «Евпатория» получил «бронзу» за третье место из рук президента КФС Юрия Ветохи.

В гонке бомбардиров чемпионата победил полузащитник «Севастополя» Артур Айметдинов, забивший за 28 проведенных матчей 19 мячей (2 из них с пенальти). Второе место завоевал игрок «Евпатории» Длявер Нуридинов (18 мячей в 26 играх, 3 гола – с пенальти). На третьем месте финишировал еще один представитель «Севастополя» Захар Тарасенко – 11 голов в 27 матчах.

В ближайший четверг, 17 июня, пройдет первый переходной матч за право участия в Премьер-лиге КФС сезона-2021/22: ПФК «Ялта» будет принимать бахчисарайский «Кызылташ». Эта игра пройдет в «Евпатории» на поле спорткомплекса «Арена-Крым». Начало матча в 18 часов. Ответный переходной поединок состоится в понедельник, 21 июня.

А прямую путевку в Премьер-лигу КФС сезона-2021/22 завоевал еще один представитель Ялты – «Рубин», ставший победителем Открытого чемпионата Крыма.

По итогам Чемпионата на основании опроса футбольных клубов КФС были определены лучшие игроки сезона по разным номинациям.

Лучший вратарь – Сергей Науменко (ФК «Севастополь»),

Лучший защитник – Сергей Шестаков (ФК «Океан»),

Лучший полузащитник – Длявер Нуридинов (ФК «Евпатория»),

Лучший нападающий – Захар Тарасенко (ФК «Севастополь»),

Лучшим футболистом чемпионата был признан Длявер Нуридинов (ФК «Евпатория»),

Лучшим бомбардиром чемпионата стал игрок ФК «Севастополь» Артур Айметдинов, забивший 19 голов в 28 матчах,

Лучшим тренером был признан наставник ФК «Севастополь» Олег Лещинский.

Фото и материалы: пресс-службы КФС, ФК «Севастополь», ФК «Гвардеец», ФК «Евпатория».