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Очередные сообщения о «минировании» в Симферополе: эвакуированы школьники и студенты
Фото: https://vesti-k.ru/news/2022/04/20/kfu-imeni-vernadskogo-zaminirovali/

Очередные сообщения о «минировании» в Симферополе: эвакуированы школьники и студенты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 20.04.2022

Анонимные злоумышленники не оставляют тему «минирования» образовательных, торговых и социальных объектов. Сегодня поступили сообщения о «бомбах» в нескольких школах Симферополя и здании Крымского федерального университета им. Вернадского.

Главный корпус Крымского федерального университета на проспекте Академика Вернадского, 4 эвакуируют в связи с сообщением о минировании, — сообщили в пресс-службе вуза.

В министерстве образования РК уточнили, что из-за аналогичного анонимного сообщения сегодня также эвакуировали студентов и персонал Крымского инженерно-педагогического университета.

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Кроме того, на электронную почту симферопольских школ № 3, 24, 40 и 41 поступили сообщения о «минировании».

Проведена эвакуация, работают специалист профильных служб, — отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Там напомнили, что накануне аналогичные сообщения поступили в четыре детских сада города, пять школ, а также в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.


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