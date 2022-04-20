Очередные сообщения о «минировании» в Симферополе: эвакуированы школьники и студенты

Анонимные злоумышленники не оставляют тему «минирования» образовательных, торговых и социальных объектов. Сегодня поступили сообщения о «бомбах» в нескольких школах Симферополя и здании Крымского федерального университета им. Вернадского.

Главный корпус Крымского федерального университета на проспекте Академика Вернадского, 4 эвакуируют в связи с сообщением о минировании, — сообщили в пресс-службе вуза.

В министерстве образования РК уточнили, что из-за аналогичного анонимного сообщения сегодня также эвакуировали студентов и персонал Крымского инженерно-педагогического университета.

Кроме того, на электронную почту симферопольских школ № 3, 24, 40 и 41 поступили сообщения о «минировании».

Проведена эвакуация, работают специалист профильных служб, — отметили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Там напомнили, что накануне аналогичные сообщения поступили в четыре детских сада города, пять школ, а также в Симферопольскую центральную районную клиническую больницу.