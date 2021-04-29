Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Официально: Инна Смаль – глава крымского Госкомрегистра

crimeapress_news

реклама в крыму
Официально: Инна Смаль – глава крымского Госкомрегистра
Фото: Госкомрегистр РК

Официально: Инна Смаль – глава крымского Госкомрегистра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:56 29.04.2021

Отставка – не всегда отставка.

Накануне мы сообщали об отставке ВРИО руководителя Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК (Госкомрегистр) Инны Смаль. Оказалось, это была часть необходимой организационной бюрократической процедуры. Уже сегодня обнародован указ Главы РК о ее назначении на должность начальника Госкомрегистра (уже без всяких приставок)

Указ

Принять Смаль Инну Вячеславовну на государственную гражданскую службу Республики  Крым и назначить ее на должность председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, – говорится в документе. 

У Инны Смаль два высших образования, одно из которых профильное: в 2008 году она окончила Институт последипломного образования Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева по специальности «Землеустройство и кадастр». За плечами 37-летней Инны Смаль — опыт работы в частных организациях, а также на государственной и муниципальной службе. Напомним, ранее Инна Смаль работала в администрации Симферополя, где, будучи замом главы администрации, курировала земельные и имущественные вопросы. С января этого года занимала должность заместителя председателя Госкомрегистра РК. Она отвечала за работу Алуштинского городского отдела, Симферопольского и Ялтинского городских управлений Госкомрегистра. Также на нее были возложены функции по взаимодействию с соответствующими органами местного самоуправления и иными субъектами властных полномочий в части реализации градостроительной политики.

Официально: Инна Смаль – глава крымского Госкомрегистра

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.