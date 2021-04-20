Официально: какие замечания сделаны застройщику в Форосском парке

Комиссия Совета министров РК подписала официальное предписание застройщику в Форосском парке по устранению замечаний и повторно проверила, как идет их ликвидация. В выездной проверке приняли участие глава администрации Ялты Янина Павленко, главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва, представители общественности и компании-застройщика.

Приедем сюда на этих выходных. И в понедельник тоже, так как наступит конечный срок выполнения работ по устранению замечаний. Парк должен быть в порядке. Мы ждём, когда закончится строительство, начнётся благоустройство территории, — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она отметила, что замечания устраняются застройщиком и есть положительный эффект. В свою очередь главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва оценила строительство на территории парка на предмет соблюдения норм.

В рамках всей территории здания, которые намечены под оздоровительный детский комплекс, работы сделаны достаточно корректно. Вся зона строительства была раньше без зелени, ее нагрузили новыми объектами. Другое дело, если здесь выстроить спортивный комплекс, и какая-то часть будет потеряна. Но если здесь будет обустроена нормальная зона, то застройщик должен будет сделать смотровые площадки, — сказала главный архитектор Крыма Ирина Соловьёва.

Кроме этого, в Форосском парке произведут компенсационную высадку деревьев после завершения строительства детского оздоровительного комплекса.

Отметим, что 16 апреля глава ялтинской администрации Янина Павленко опубликовала на своей странице в Facebook достаточно гневный текст:

В седьмой раз выезжаю сюда и сегодня с огромным сожалением вынуждена констатировать — территория в крайне неудовлетворительном состоянии. Все, на что жаловались мне в последние дни местные жители – увидела своими глазами! Подрядчик не исполнил поручения Главы Республики. Сегодня буду ему докладывать, а заодно направлю фото и видео доказательства. Грязь, мусор – и строительный, и бытовой, разбитые самосвалом дороги, залитые бетонным раствором растения, поврежденные большегрузами деревья! Перед старинным каптажем 1888-го года вырыт гигантский котлован, инженерной защиты нет, на дне образовалось озеро! В самом парке также увидели строительство объекта, которого в предыдущий наш визит не было. В дальней части парка — ужасно замусоренный вахтовый городок – всюду грязь, а реликтовые рощи используются как туалет. Участились жалобы на строителей, которые непотребно себя ведут – договорились с начальником полиции Виктором Шварцем, что в Форосе будет организовано патрулирование.

Тогда Янина Павленко подчеркнула, что застройщику дана неделя на устранение замечаний. Мало того, подрядчик должен хотя бы раз в неделю общаться с инициативной группой и информировать людей обо всем, что происходит в парке. С ее слов, следующая «большая проверка» в Форосском парке – в субботу, 24 апреля.