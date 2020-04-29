Официально: режим «повышенной готовности» — «самоизоляции» продлен в Крыму до 12 мая

Глава Крыма Сергей Аксёнов продлил режим «повышенной готовности» — «самоизоляции» в Республике для всех граждан до 12 мая. Опубликован соответствующий Указ.

Указ

Из новшеств в официальном документе отметим обязательное предоставление для всех приезжих (и прописанных, и имеющих недвижимость в Крыму) достоверных сведений о своем пребывании, 14-дневный режим обсервации для всех прочих приезжающих на полуостров.

Как и прежде, гражданам всех возрастов запрещается покидать дома, кроме как для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин за товарами, где они реализовываются, при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу тем, кто трудится на предприятиях, деятельность которых разрешена.