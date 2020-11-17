Официально: ситуация на продовольственном рынке Республики Крым — стабильная

Ситуация на продовольственном рынке Республики Крым стабильна. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Вице-премьер принял участие в заседании федерального Оперативного штаба Минсельхоза России по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности под руководством Министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. В нем приняли участие представители федеральных ведомств, региональных органов управления АПК, а также отраслевых союзов и организаций.

В республике фактически завершен сев озимых зерновых культур под урожай 2021 года. На сегодня он составил 99,7%. Из общей площади 529,3 тысячи гектаров засеяно 508 тысяч гектаров. На сегодня собрано почти 84 тысячи тонн плодово-ягодной продукции. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Крыма работают стабильно в условиях второй волны коронавирусной инфекции. Рабочие процессы на предприятиях организованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, — прокомментировал Андрей Рюмшин.

Зампред правительства Крыма подчеркнул, что Минсельхоз РК ведет ежедневный мониторинг заготовки сочных и грубых кормов для животных. В сельхозпредприятиях республики обеспеченность кормами, с учетом переходящих остатков, составляет 126%.

Отмечу, что ажиотажного спроса и необоснованного роста цен на социальные виды продуктов питания в объектах торговли не наблюдается. Потребительский спрос на продтовары в Республике Крым удовлетворяются в полном объеме. Проблем с доставкой товаров не возникает. В целом, ценовая ситуация на продовольственные товары первой необходимости в республике стабильна, — заверил вице-премьер.

В ходе заседания Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев отметил, что объемы производства и запасы позволяют полностью обеспечивать население страны основными продуктами питания.

Министр акцентировал внимание на том, что существующие объемы производства и запасы позволяют полностью обеспечивать население нашей страны основными продуктами питания. Дмитрий Патрушев заявил, что это обусловлено эффективностью предпринятых мер, в том числе по организации постоянного мониторинга ситуации и проведению комплекса профилактических мероприятий в организациях агропромышленного комплекса. Благодаря такому подходу удалось избежать сбоев в производственно-сбытовой цепи, сохранить набранные темпы роста производства сельхозпродукции и продовольствия. По словам Министра, несмотря на общую стабильность внутреннего рынка, данные вопросы должны неизменно оставаться на особом контроле в регионах. Минсельхоз России ведет активную работу с субъектами РФ по обеспечению бесперебойной деятельности АПК в условиях пандемии. Среди основных мероприятий – формирование кадрового резерва, усиление мер профилактики на производствах, контроль за функционированием смежных отраслей и многое другое.

Участники совещания также обсудили вопросы своевременного доведения господдержки до конечных получателей, в том числе освоение средств в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, одной из основных тем заседания стал ход проведения сезонных полевых работ. Как отметил Дмитрий Патрушев, уборочная кампания 2020 года практически завершена. Озимый сев проведен на площади более 19 млн. га. В текущем году планируется получить один из крупнейших урожаев зерновых за современную историю, по многим культурам объемы ожидаются на уровне прошлого года или выше.