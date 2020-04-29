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Официально: в Крыму расширили список «разрешенных» предприятий и сфер
Фото: ewkaliningrad.ru

Официально: в Крыму расширили список «разрешенных» предприятий и сфер

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:32 29.04.2020

Официально обнародовано Распоряжение Совета министров РК, расширяющее список предприятий, которым разрешается работать (с соблюдением санитарных норм) в период «повышенной готовности» в Крыму.

Распоряжение

Кроме того, в Распоряжении — расширенный список «разрешенных» сфер экономики, предпринимательской деятельности. «Новшества»:

Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги салонов красоты, парикмахерские услуги; предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирку и химическую чистку изделий, ателье; осуществляющие торговлю строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, санитарно-техническим оборудованием, электро-кабельной продукцией; осуществляющие торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (шины, покрышки, камеры).

Отметим также Приложение №2 к Распоряжению – это форма Уведомления, обязательная к заполнению «разрешенными» предприятиями. Уточняется, что перечень таких предприятий будет опубликован на сайте Совета министров Крыма.

 

Официально: в Крыму расширили список «разрешенных» предприятий и сфер

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