Официально: в Крыму расширили список «разрешенных» предприятий и сфер

Официально обнародовано Распоряжение Совета министров РК, расширяющее список предприятий, которым разрешается работать (с соблюдением санитарных норм) в период «повышенной готовности» в Крыму.

Распоряжение

Кроме того, в Распоряжении — расширенный список «разрешенных» сфер экономики, предпринимательской деятельности. «Новшества»:

Организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги салонов красоты, парикмахерские услуги; предоставляющие услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе ремонт обуви, стирку и химическую чистку изделий, ателье; осуществляющие торговлю строительными материалами, скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, санитарно-техническим оборудованием, электро-кабельной продукцией; осуществляющие торговлю автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (шины, покрышки, камеры).

Отметим также Приложение №2 к Распоряжению – это форма Уведомления, обязательная к заполнению «разрешенными» предприятиями. Уточняется, что перечень таких предприятий будет опубликован на сайте Совета министров Крыма.