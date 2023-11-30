Официально: крымчане, чье имущество пострадало от удара стихии, получат компенсационные выплаты

Решения о выплатах будут приняты после завершения обхода и оценки ущерба.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил о выплатах компенсаций гражданам, имущество которых пострадало из-за непогоды. Он уточнил, что размер выплаты будет зависеть от степени разрушения.

Финансовая помощь на одного человека составит от 100 тысяч рублей в случае полной потери имущества, 50 тысяч рублей – при его частичной утрате. Лица, у которых нарушены условия жизнедеятельности, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 7 тысяч рублей за квадратный метр на восстановление и ремонт жилья получат собственники жилых домов и жилых помещений в МКД.

Сергей Аксёнов сообщил, что после того, как завершится обход и оценка ущерба, будут приняты решения о выплате компенсаций.

Завершить обход домовладений планируем до конца недели, а осмотр крупных объектов, включая набережные и социальные объекты, может занять больше времени. К ремонту приступим сразу, не дожидаясь федеральных средств. Уже со следующей недели начнем вести работы за счет республиканского бюджета, а в последствии запросим компенсацию, – сказал Глава Крыма.

Глава Республики подчеркнул, что в преддверии зимы нужно оперативно отремонтировать кровли, восстановить электро- и водоснабжение и ликвидировать подтопления.

Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым.