Олег Газманов поздравит севастопольцев с 9 Мая

В Севастополе 9 мая — на площади Нахимова — пройдет праздничный концерт, приуроченный к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и 77-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

С Днем Победы Город-Герой поздравят ведущие артисты и коллективы Севастополя и России: Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Оркестр Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ под руководством Валентина Таева, народный артист России Илья Резник и детский музыкальный театр «Маленькая страна», Ансамбль песни и пляски им. В.С. Локтева, заслуженная артистка РФ Ольга Панкратова, заслуженная артистка РФ Анна Масорина, заслуженная артистка Украины Татьяна Барткова, финалистка телепроекта «Голос дети» и «Во весь голос» Вероника Сыромля, залуженная артистка Украины и Республики Крым Виктория Накорнеева, артисты Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского, Севастопольского академического театра танца им. В.А. Елизарова, Севастопольского театра юного зрителя, Дворца культуры рыбаков, Культурного комплекса «Корабел», Русского драматического театра Черноморского флота им. Б.А. Лавренёва, Севастопольского Центра культуры и искусств, Балаклавского дворца культуры. В завершение концерта выступит народный артист России Олег Газманов, — сообщили в пресс-службе Правительстве Севастополя.

В рамках концерта будут показаны видеоархивы военного времени, оживут строки из фронтовых писем.

Мероприятие пройдет с 17:00 до 22:00 и завершится праздничным фейерверком.