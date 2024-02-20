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«Он и Она». Севастопольский театр танца приглашает на премьеру

«Он и Она». Севастопольский театр танца приглашает на премьеру

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:55 20.02.2024

Со времён сотворения мира каждый человек ищет свою вторую половинку. Истории встреч и расставаний будут существовать столько, сколько существует любовь. Именно об этом – новый спектакль «Он и Она» Севастопольского академического театра танца им. Елизарова. Премьеру постановки, которая вберёт в себя лучшие образцы мировых мюзиклов, покажут в марте, сообщает Туристический портал Крыма.

Спектакль — история любви произошла в вымышленном городе, в стенах маленького театра кабаре. Когда-то главные герои встретились. Она – хозяйка театра и звезда сцены. Он – конферансье, который решил изменить свою судьбу, услышав однажды Её голос. А потом эта прекрасная пара рассталась. Но, быть может, ещё не всё потеряно?..

Автор постановки – заслуженная артистка РФ Ольга Панкратова. Она же исполняет главную роль. По задумке, должен получиться спектакль в спектакле – с одновременным развитием нескольких сюжетных линий. То есть зрителю расскажут историю главных героев, покажут шоу для театра кабаре и даже раскроют тайны закулисья, сообщила Ольга Панкратова Турпорталу Travel Crimea.

По её словам, в премьере гармонично соединятся хиты из лучших мировых мюзиклов – таких, как «Кабаре», «Мулен Руж», «Бурлеск», а также песни российских авторов. А ещё, конечно же, будет много парных танцев – это румба, квикстеп, аргентинское танго. Кроме того, атмосферу пылких чувств подчеркнёт джазовая хореография. За красоту и органичность движений отвечает хореограф-постановщик, заслуженная артистка РК Наталья Иванова.

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Призвано впечатлить театралов и сценографическое решение. Вместо привычных для кабаре столиков – подвижные зрительские места и эффектное освещение по принципу гримёрного зеркала с лампочками.

Для нас важно создать живое представление, наполненное событиями, какими-то метафорами. Чтобы это не был просто концерт с идущими подряд номерами. Поэтому свой спектакль мы решили сделать одноактным, он будет очень стремительным, лёгким, погрузит зрителя в яркий мир кабаре. Ну, и, конечно же, покажет настоящую любовь между мужчиной и женщиной, готовых многим пожертвовать ради друг друга, – отметила Ольга Панкратова.

Её романтическим партнёром по сцене станет заслуженный артист РФ Виталий Таганов. Артистов и гостей театра кабаре сыграют танцоры Севастопольского академического театра танца имени Елизарова.

Премьера состоится 15 и 16 марта в 18:00. Билеты доступны здесь.

«Он и Она». Севастопольский театр танца приглашает на премьеру

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