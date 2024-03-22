В Севастополе озвучили итоги фестиваля «Словотворение. Дети»

В Севастопольском театре юного зрителя 21 марта состоялась церемония награждения победителей III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети»

С 14 по 21 марта юные артисты проходили творческий отбор, участвовали в мастер-классах, и 20 марта на сцене театра представили свои мини-спектакли, монологи профессиональному жюри.

Учредителем III-го севастопольского фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» стала Автономная Некоммерческая Организация Подготовки Культурно-Массовых Мероприятий «Сказочное королевство». Фестиваль проводился совместно с Севастопольским театром юного зрителя, при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мастерство ребят экспертное жюри оценивало по нескольким критериям — выразительность, осмысление и соответствие материала возрасту. В состав комиссии вошли заслуженные деятели искусств:

ведущий артист Драматического театра им. Бориса Лавренёва Черноморского Флота, заслуженный артист России — Борис Николаевич Талах;

заместитель начальника Управления культурной политики и развития искусства — Евгений Владимирович Бойцов;

эксперт-консультант – заслуженный работник культуры города Севастополя Ирина Владиславовна Кузнецова.

Председатель жюри – заслуженный деятель искусств города Севастополя, кавалер Ордена Дружбы, художественный руководитель Севастопольского театра юного зрителя – Людмила Евгеньевна Оршанская.

Наш фестиваль называется «Словотворение. Дети» и самое сочетание этих слов вызывает особые чувства – искусство художественного звучащего слова. И если это слово наполнено смыслом, чувствами, эмоциями и транслируется в зал, то оно находит отклик в наших сердцах. Это чудо и есть театр. Каждый, кто проделал большой путь – от выбора материала, до выхода на сцену Севастопольского театра юного зрителя – это уже победители, – обратилась к финалистам на церемонии Людмила Оршанская.

Помимо профессионального жюри, каждый из присутствующих в зале смог стать членом зрительского жюри и отдать свой голос за одного конкурсанта. Такая же возможность была у тех, кто смотрел онлайн трансляцию и принял участие в онлайн голосовании.

В младшей возрастной группе награды распределились следующим образом:

III премия присуждена Анастасии Манжос, представившей клубное формирование «Театральная студия ТБМ», руководитель Владимир Соловьёв.

Так же III премии был удостоен Михаил Михайловский, воспитанник театральной студии «ФАРТ», руководитель Абелева Нателла.

В клубное формирование «Театральная студия ТБМ» отправилась и II премия. Ею наградили юную актрису Алису Пекареву, руководитель Регина Окунева

Победителем III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» в младшей возрастной группе единогласно стал самый юный участник, воспитанник театральной студии «ФАРТ» Ярослав Король, преп. Нателла Абелева.

Это было интересно и очень непросто. Фестиваль как мир, мир открытий. Столько прекрасных ребят, которые не боятся говорить о том, что им нравится. Я благодарен каждому участнику и отборочного тура, и основного конкурса за вашу смелость, — поблагодарил во время церемонии участников Борис Талах.

В старшей возрастной группе III премии были удостоены Никита Оспенников, образцовая театральная студия «ИГРА», руководитель Кристина Прислонова; а также Екатерина Карпович, студия «5маября» при Малой академии наук, руководитель Виталий Таганов

Даниил Трифонов, представляющий клубное формирование «Театральная студия ТБМ», руководитель Владимир Соловьёв, был удостоен II премии.

Победителем III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» в старшей возрастной группе стала Варвара Брехунова, Севастопольская детская школа искусств, педагог Игорь Цветков.

Неизменным фаворитом зрителей на протяжении нескольких конкурсов остается воспитанница школьного театра СОШ №48 «Восхождение» София Кашалаба, преп. Ирина Богомолова. В 2022 году юная актриса принимала участие в Фестивале и зрители также выделили ее среди всех участников конкурса.

Нешуточные «бои» развернулись и в официальной группе «Словотворение. Дети», где зрители голосовали за понравившегося участника. Сразу два конкурсанта, представители младшей и старшей групп, разделили между собой равное количество голосов. Дирекция фестиваля наградила дипломом победителя в «Интернет голосовании» Ярослава Король, театральная студия «ФАРТ, руководитель Нателла Абелева, и Таисию Безродную, клубное формирование «Театральная студия ТБМ», руководитель Владимир Соловьёв.

Все события фестиваля: жеребьевка, мастер-классы, конкурсный день активно освещались Средствами массовой информации – телевидение, интернет-телевидение, газеты неустанно делали репортажи. Дирекция Фестиваля выражает благодарность каждому корреспонденту и журналисту за то, что не остались равнодушными к севастопольским талантливым исполнителям.

Ребята, я восхищена вами, вашим талантом и стремлением владеть словом. Вам выпала возможность представить себя профессиональному жюри. От себя лично, как от журналиста и телеведущей, хочу сказать, что это мастерство творить словом, «жечь сердца людей», обязательно пригодится вам, с какой бы профессией вы свою жизнь не связали, — обратилась к участникам Дарья Кулакова, телеведущая телеканала «Первый Севастопольский».

Победу в номинации «Премия СМИ» одержала участница, которая представляла на фестивале саму себя — Алиса Круглова.

Абсолютным победителем фестиваля и обладателем ГРАН-ПРИ III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» 2024 стала Рената Герцман, образцовая театральная студия «ИГРА», руководитель Кристина Прислонова.

Организаторы и дирекция III-го фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» выражает благодарность всем участникам, всем тем, кто помогал, поддерживал наших звёздочек, спасибо вам, дорогие зрители за ваше активное участие в фестивале!

Записи конкурсных дней вы всегда можете посмотреть в официальной группе: vk.com/slovo.deti

источник: пресс-служба Севастопольского ТЮЗ