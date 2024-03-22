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В Севастополе озвучили итоги фестиваля «Словотворение. Дети»

В Севастополе озвучили итоги фестиваля «Словотворение. Дети»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:13 22.03.2024

В Севастопольском театре юного зрителя 21 марта состоялась церемония награждения победителей III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети»

С 14 по 21 марта юные артисты проходили творческий отбор, участвовали в мастер-классах, и 20 марта на сцене театра представили свои мини-спектакли, монологи профессиональному жюри.

Учредителем III-го севастопольского фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» стала Автономная Некоммерческая Организация Подготовки Культурно-Массовых Мероприятий «Сказочное королевство». Фестиваль проводился совместно с Севастопольским театром юного зрителя, при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Мастерство ребят экспертное жюри оценивало по нескольким критериям — выразительность, осмысление и соответствие материала возрасту. В состав комиссии вошли заслуженные деятели искусств:

  • ведущий артист Драматического театра им. Бориса Лавренёва Черноморского Флота, заслуженный артист России — Борис Николаевич Талах;
  • заместитель начальника Управления культурной политики и развития искусства — Евгений Владимирович Бойцов;
  • эксперт-консультант – заслуженный работник культуры города Севастополя Ирина Владиславовна Кузнецова.

Председатель жюри – заслуженный деятель искусств города Севастополя, кавалер Ордена Дружбы, художественный руководитель Севастопольского театра юного зрителя – Людмила Евгеньевна Оршанская.

Наш фестиваль называется «Словотворение. Дети» и самое сочетание этих слов вызывает особые чувства – искусство художественного звучащего слова. И если это слово наполнено смыслом, чувствами, эмоциями и транслируется в зал, то оно находит отклик в наших сердцах. Это чудо и есть театр. Каждый, кто проделал большой путь – от выбора материала, до выхода на сцену Севастопольского театра юного зрителя – это уже победители, – обратилась к финалистам на церемонии Людмила Оршанская.

Помимо профессионального жюри, каждый из присутствующих в зале смог стать членом зрительского жюри и отдать свой голос за одного конкурсанта. Такая же возможность была у тех, кто смотрел онлайн трансляцию и принял участие в онлайн голосовании.

В младшей возрастной группе награды распределились следующим образом:

  • III премия присуждена Анастасии Манжос, представившей клубное формирование «Театральная студия ТБМ», руководитель Владимир Соловьёв.
  • Так же III премии был удостоен Михаил Михайловский, воспитанник театральной студии «ФАРТ», руководитель Абелева Нателла.
  • В клубное формирование «Театральная студия ТБМ» отправилась и II премия. Ею наградили юную актрису Алису Пекареву, руководитель Регина Окунева
  • Победителем III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» в младшей возрастной группе единогласно стал самый юный участник, воспитанник театральной студии «ФАРТ» Ярослав Король, преп. Нателла Абелева.

Это было интересно и очень непросто. Фестиваль как мир, мир открытий. Столько прекрасных ребят, которые не боятся говорить о том, что им нравится. Я благодарен каждому участнику и отборочного тура, и основного конкурса за вашу смелость, — поблагодарил во время церемонии участников Борис Талах.

В старшей возрастной группе III премии были удостоены Никита Оспенников, образцовая театральная студия «ИГРА», руководитель Кристина Прислонова; а также Екатерина Карпович, студия «5маября» при Малой академии наук, руководитель Виталий Таганов

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Даниил Трифонов, представляющий клубное формирование «Театральная студия ТБМ», руководитель Владимир Соловьёв, был удостоен II премии.

Победителем III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» в старшей возрастной группе стала Варвара Брехунова, Севастопольская детская школа искусств, педагог Игорь Цветков.

Неизменным фаворитом зрителей на протяжении нескольких конкурсов остается воспитанница школьного театра СОШ №48 «Восхождение» София Кашалаба, преп. Ирина Богомолова. В 2022 году юная актриса принимала участие в Фестивале и зрители также выделили ее среди всех участников конкурса.

Нешуточные «бои» развернулись и в официальной группе «Словотворение. Дети», где зрители голосовали за понравившегося участника. Сразу два конкурсанта, представители младшей и старшей групп, разделили между собой равное количество голосов. Дирекция фестиваля наградила дипломом победителя в «Интернет голосовании» Ярослава Король, театральная студия «ФАРТ, руководитель Нателла Абелева, и Таисию Безродную, клубное формирование «Театральная студия ТБМ», руководитель Владимир Соловьёв.

Все события фестиваля: жеребьевка, мастер-классы, конкурсный день активно освещались Средствами массовой информации – телевидение, интернет-телевидение, газеты неустанно делали репортажи. Дирекция Фестиваля выражает благодарность каждому корреспонденту и журналисту за то, что не остались равнодушными к севастопольским талантливым исполнителям.

Ребята, я восхищена вами, вашим талантом и стремлением владеть словом. Вам выпала возможность представить себя профессиональному жюри. От себя лично, как от журналиста и телеведущей, хочу сказать, что это мастерство творить словом, «жечь сердца людей», обязательно пригодится вам, с какой бы профессией вы свою жизнь не связали, — обратилась к участникам Дарья Кулакова, телеведущая телеканала «Первый Севастопольский».

Победу в номинации «Премия СМИ» одержала участница, которая представляла на фестивале саму себя — Алиса Круглова.

Абсолютным победителем фестиваля и обладателем ГРАН-ПРИ III фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» 2024 стала Рената Герцман, образцовая театральная студия «ИГРА», руководитель Кристина Прислонова.

Организаторы и дирекция III-го фестиваля актерских монологов «Словотворение. Дети» выражает благодарность всем участникам, всем тем, кто помогал, поддерживал наших звёздочек, спасибо вам, дорогие зрители за ваше активное участие в фестивале!

В Севастополе озвучили итоги фестиваля "Словотворение. Дети" В Севастополе озвучили итоги фестиваля "Словотворение. Дети" В Севастополе озвучили итоги фестиваля "Словотворение. Дети" В Севастополе озвучили итоги фестиваля "Словотворение. Дети" В Севастополе озвучили итоги фестиваля "Словотворение. Дети" В Севастополе озвучили итоги фестиваля "Словотворение. Дети"

Записи конкурсных дней вы всегда можете посмотреть в официальной группе: vk.com/slovo.deti

источник: пресс-служба Севастопольского ТЮЗ

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