В Севастопольском театре юного зрителя открыта неделя осенних каникул

Ежегодной традицией Севастопольского театра юного зрителя стало проведение недели театральных показов для зрителей всех возрастов в период осенних каникул. С 27 октября по 5 ноября театр приглашает всех в мир захватывающих историй о подвигах и героях, а также волшебных сказок, которые наполнены надеждой, мечтами и любовью к Родине.

Каникулы, это не только время активного отдыха, но и возможность узнать что-то новое. В эти дни в репертуаре театра представлены яркие сказки для самых маленьких. Большое внимание мы уделяем спектаклям из нового проекта «Потомству в пример», где зрители имеют возможность поделиться мнениями и обсудить увиденное, — цитирует пре-служба Правительства Севастополя заслуженного работника культуры города Севастополя, директора театра Андрея Маймусова.

В репертуаре осенних каникул представлены сказки для семейного просмотра: «Золушка», «Кошкин дом», «Осторожно, дети!», «Хозяйка Медной горы», «Алые паруса». В рамках образовательного цикла «Потомству в пример» можно посмотреть постановки: «Морской праздник в Севастополе», «Меркурий» – бриг российский», «Вкус медной проволоки» и премьерный спектакль «Севастопольский мальчик».

Старт образовательно-культурному отдыху был дан показом спектакля — элегии по русской классике, одноименной повести Ивана Тургенева «Ася». Постановка открыла подросткам историю любви героев: тонкую, трепетную, чистую.

В этом году мы подготовили для ребят разнообразную программу и наша цель — сделать осенние каникулы временем для общения всей семьей. В СевТЮЗ проведение недели театральных показов для зрителей всех возрастов в эти дни – уже ежегодная традиция. Приглашаем вас провести каникулы в мире искусства, — прокомментировала директор департамента культуры Анжела Сумакова.

После просмотра спектакля «Ася» состоялось обсуждение увиденного с модератором встречи, заслуженным деятелем искусств Республики Крым Аксиньей Норманской и артистами театра.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя