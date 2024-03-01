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«Весна»? «Звезда экрана»! В Севастопольском театре имени Луначарского совсем скоро – премьера
Постер фильма "Весна" с Любовью Орловой. Источник: russiainphoto.ru

«Весна»? «Звезда экрана»! В Севастопольском театре имени Луначарского совсем скоро – премьера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 15:34 01.03.2024

Севастопольский академический театр имени А.В. Луначарского приглашает на очередную премьеру – комедийный спектакль «Звезда экрана». Как сообщает Туристический портал Крыма, сюжет расскажет о двух молодых женщинах: одна – начинающая актриса, вторая – уважаемый учёный. Основой сюжета «Звезды экрана» послужила одноимённая пьеса Мориса Слободского и Александра Раскина, вышедшая в свет в 1945 году. В спектакле две главные героини: одна должна сыграть в кино другую. Обеих ждут комичные ситуации. При этом каждая встретит свою любовь.

Стоп-стоп-стоп… Ничего не напоминает? В голове как-то само собой возникло: «Что вся эта весна ни к чему, И песня не нужна никому, И вешняя вода – ерунда…». Да? Да! В 1947 году по пьесе Мориса Слободского и Александра Раскина была снята комедия «Весна» с участием Любови Орловой, Николая Черкасова, Фаины Раневской, Рины Зелёной и Ростислава Плятта. За оригинальность сюжета фильм получил премию VII Венецианского кинофестиваля. Ну а песни из той ленты стали поистине народными…

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Интересно, будут ли параллели (и музыкальные тоже) в премьере «луначарцев»? В любом случае, будет интересно. Спектакль «Звезда экрана» – детище главного режиссёра театра им. Луначарского, заслуженного деятеля искусств Севастополя Григория Лифанова.

Премьера назначена на 27, 28 и 29 марта. Начало – в 18:30. Билеты можно купить здесь. Возрастное ограничение: 12+.

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