Он просто есть, а может быть и нет? 29 февраля — или Касьянов день

29 февраля не совсем обычный день, хотя бы потому, что он бывает один раз в четыре года и именно поэтому этому дню придают мистическое значение, именно поэтому в этот день существует множество примет.

Так что же это за день такой и стоит ли его так переоценивать?

Откуда взялся это день?

Откуда взялся этот непостоянный день? Еще в 46 году до нашей Эры Юлий Цезарь дал задание астрономам выяснить, сколько времени длится один год. Они сделали подсчёты и выяснили, что один год длится 365 дней и 6 часов. Эти 6 часов обычно не учитывали, из-за чего календарь значительно сбился.

Поэтому и было принято решение создать дополнительный день в году – 29 февраля, который появляется в календаре один раз в четыре года. Такой год назвали високосным и сразу же окрестили его несчастливым.

Касьянов день

По народному календарю 29 февраля – это Касьянов день. В этот день Православная церковь вспоминает преподобного Касьяна, богослова и основателя монашества. Несмотря на то, что Касьян вёл праведный образ жизни, в народе его прозвали Касьяном завистливым и злым. А всё из-за того же непонятного для многих дня, который бывает раз в четыре года. Раньше на Руси новый год отсчитывался с марта, а 29 февраля был Касьяновым днём. Поэтому народ считал, что после этого дня весь год будет плохим. Ведь по поверью, Касьян охранял ворота ада и отдыхал только в этот страшный день. Почему же Касьян попал в немилость? Опять же, по поверью, он мало помогал людям, был горделив. В те времена люди настолько боялись этого дня, что предпочитали весь день сидеть дома, а ещё лучше проспать его, чтобы вдруг ничего плохого не случилось.

Рождённые 29-го февраля

Считается также, что люди, родившиеся 29 февраля, всю жизнь будут несчастны. Им нельзя делиться с другими своими мыслями и планами, иначе ничего не сбудется. По некоторым данным, вероятность родиться в этот день есть только у 0, 069% населения всей планеты, а это около четырёх миллионов человек. При этом мы берём в расчёт только тех, чья дата рождения официально зарегистрирована именно 29 февраля. Из-за неудобства или обычных суеверий многие родители, которым посчастливилось родить ребёнка 29 февраля, сразу записывают другую дату рождения: или 28 февраля, или 1 марта.

Предложение от женщины

В некоторых европейских странах, например в Ирландии, 29 февраля считается единственным днём, когда именно женщина может сделать предложение руки и сердца любимому мужчине. Сделать это в другие дни – плохая примета. А раньше женщине вообще было запрещено законом делать самой предложение о замужестве мужчине.

Несуществующий день

Во многих странах раньше дата 29 февраля считалась несуществующей. Он был в календаре, но из-за того, что он был непостоянным днём, запрещалось в этот день совершать юридические сделки, жениться и так далее.

Вот ещё несколько коротеньких примет на 29 февраля:



Считалось, что сны в ночь на 29 февраля – вещие.

Нельзя в этот день встречать гостей в доме, а особенно оставлять ночевать – к болезни и несчастью.

Если день будет снежным или туманным, значит, урожай будет хорошим.

Считалось, что этот день опасен для домашних животных, которые могут очень сильно заболеть или вообще умереть. Поэтому скотину особенно оберегали, вешали талисманы и читали молитву.

Если вороны кружатся над домом, а собаки не лают и петухи не кричат – жди беды.

Источник: sm-news.ru