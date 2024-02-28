Он просто есть, а может быть и нет? 29 февраля — или Касьянов день

29 февраля не совсем обычный день, хотя бы потому, что он бывает один раз в четыре года и именно поэтому этому дню придают мистическое значение, именно поэтому в этот день существует множество примет.
Так что же это за день такой и стоит ли его так переоценивать?
Откуда взялся это день?
Откуда взялся этот непостоянный день? Еще в 46 году до нашей Эры Юлий Цезарь дал задание астрономам выяснить, сколько времени длится один год. Они сделали подсчёты и выяснили, что один год длится 365 дней и 6 часов. Эти 6 часов обычно не учитывали, из-за чего календарь значительно сбился.
Поэтому и было принято решение создать дополнительный день в году – 29 февраля, который появляется в календаре один раз в четыре года. Такой год назвали високосным и сразу же окрестили его несчастливым.
Касьянов день
По народному календарю 29 февраля – это Касьянов день. В этот день Православная церковь вспоминает преподобного Касьяна, богослова и основателя монашества. Несмотря на то, что Касьян вёл праведный образ жизни, в народе его прозвали Касьяном завистливым и злым. А всё из-за того же непонятного для многих дня, который бывает раз в четыре года. Раньше на Руси новый год отсчитывался с марта, а 29 февраля был Касьяновым днём. Поэтому народ считал, что после этого дня весь год будет плохим. Ведь по поверью, Касьян охранял ворота ада и отдыхал только в этот страшный день. Почему же Касьян попал в немилость? Опять же, по поверью, он мало помогал людям, был горделив. В те времена люди настолько боялись этого дня, что предпочитали весь день сидеть дома, а ещё лучше проспать его, чтобы вдруг ничего плохого не случилось.
Рождённые 29-го февраля
Считается также, что люди, родившиеся 29 февраля, всю жизнь будут несчастны. Им нельзя делиться с другими своими мыслями и планами, иначе ничего не сбудется. По некоторым данным, вероятность родиться в этот день есть только у 0, 069% населения всей планеты, а это около четырёх миллионов человек. При этом мы берём в расчёт только тех, чья дата рождения официально зарегистрирована именно 29 февраля. Из-за неудобства или обычных суеверий многие родители, которым посчастливилось родить ребёнка 29 февраля, сразу записывают другую дату рождения: или 28 февраля, или 1 марта.
Предложение от женщины
В некоторых европейских странах, например в Ирландии, 29 февраля считается единственным днём, когда именно женщина может сделать предложение руки и сердца любимому мужчине. Сделать это в другие дни – плохая примета. А раньше женщине вообще было запрещено законом делать самой предложение о замужестве мужчине.
Несуществующий день
Во многих странах раньше дата 29 февраля считалась несуществующей. Он был в календаре, но из-за того, что он был непостоянным днём, запрещалось в этот день совершать юридические сделки, жениться и так далее.
Вот ещё несколько коротеньких примет на 29 февраля:
- Считалось, что сны в ночь на 29 февраля – вещие.
- Нельзя в этот день встречать гостей в доме, а особенно оставлять ночевать – к болезни и несчастью.
- Если день будет снежным или туманным, значит, урожай будет хорошим.
- Считалось, что этот день опасен для домашних животных, которые могут очень сильно заболеть или вообще умереть. Поэтому скотину особенно оберегали, вешали талисманы и читали молитву.
- Если вороны кружатся над домом, а собаки не лают и петухи не кричат – жди беды.
Источник: sm-news.ru
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