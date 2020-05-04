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От Керчи до поселка Приморский изменена схема движения по трассе «Таврида»
Фото: ФБ

От Керчи до поселка Приморский изменена схема движения по трассе «Таврида»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Трасса "Таврида" 19:08 04.05.2020

На первом этапе трассы «Таврида», от Керчи до поселка Приморский изменена схема движения. Об этом сообщил пресс-секретарь АО «ВАД» (компании – подрядчика строительства «Тавриды») Григорий Назаров.

Теперь машины едут по двум правым полосам по росту пикетажа, на которых уже уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Протяженность участка составляет 70 километров, — отметил Назаров. — На двух левых полосах, по которым транспорт ехал до перепуска, сейчас уложено только два слоя асфальтобетона. Теперь, когда они свободны от машин, мы подготовим участки под укладку третьего слоя. Планируем, что начнем укладывать здесь верхний слой покрытия в конце мая.

Напомним, осенью этого года трасса «Таврида» (от Керчи до Севастополя) должна быть сдана. Готовность на сегодняшний день – 87%.

От Керчи до поселка Приморский изменена схема движения по трассе «Таврида»

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