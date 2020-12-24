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От трассы «Таврида» до Судака проложат современную четырехполосную автомагистраль
Фото: Г.Назаров, пресс-служба АО "ВАД"

От трассы «Таврида» до Судака проложат современную четырехполосную автомагистраль

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:35 24.12.2020

Четырехполосная автодорога будет построена от трассы «Таврида» до Судака. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Мы приняли решение — сделаем четырехполосный съезд с трассы «Таврида» до Судака. Решение уже принято, проектируется дорога, — сказал Аксёнов.

Одна из причин такого решения – Всероссийский молодежный форум «Таврида», который проводится близ Судака. Глава Крыма уточнил, что дорога будет доходить до города и площадки в бухте Капсель, где проходит форум «Таврида» и, как сообщалось ранее, планируется построить стационарный комплекс.

Аксёнов добавил, что также планируется провести в бухту Капсель водовод, который также обеспечит водой соседние населенные пункты, построить канализационно-насосную станцию.

От трассы «Таврида» до Судака проложат современную четырехполосную автомагистраль

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