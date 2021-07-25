 Памятник Че Геваре могут установить в Крыму

Памятник латиноамериканскому революционеру Эрнесто Че Геваре планируют установить в Крыму. Об этом сообщила вице-премьер правительства РК, руководитель крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) Ирина Кивико.
В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой, — приводит слова Кивико телеканал РЕН ТВ.
Памятник установят на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым» в поселке Оленевка Черноморского района.
В пресс-службе РОДК сообщили также, что Че Гевара бывал в Крыму в начале 1960-х годов, однако документальных свидетельств об этом визите не сохранилось. Памятник Че Геваре в Крыму станет одним из первых памятников команданте в России.
Эрнесто Че Гевара — один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Он был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы.
Напомним, в 2017 году в Оленевке, также на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым» был установлен монумент лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Он выполнен из местного известняка в виде стелы с нанесенным черной краской изображением Кастро и его словами «Победа — это упорство».
Фото: ВК
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