 Памятник Че Геваре могут установить в Крыму

Памятник латиноамериканскому революционеру Эрнесто Че Геваре планируют установить в Крыму. Об этом сообщила вице-премьер правительства РК, руководитель крымской региональной организации Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) Ирина Кивико.

В 2023 году команданте Че Геваре исполнилось бы 95 лет. Активисты нашей организации предложили установить памятник команданте в честь дружбы между Россией и Кубой, — приводит слова Кивико телеканал РЕН ТВ .

Памятник установят на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым» в поселке Оленевка Черноморского района.

В пресс-службе РОДК сообщили также, что Че Гевара бывал в Крыму в начале 1960-х годов, однако документальных свидетельств об этом визите не сохранилось. Памятник Че Геваре в Крыму станет одним из первых памятников команданте в России.

Эрнесто Че Гевара — один из лидеров Кубинской революции 1959 года. Он был министром промышленности, президентом Национального банка Кубы.

Напомним, в 2017 году в Оленевке, также на территории фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme Крым» был установлен монумент лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. Он выполнен из местного известняка в виде стелы с нанесенным черной краской изображением Кастро и его словами «Победа — это упорство».