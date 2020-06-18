Памятнику Герою Советского Союза Амет-Хану Султану нашли место в Симферополе

Сегодня в ходе очередной 20-й сессии Симферопольского городского совета II созыва депутаты согласовали и утвердили место установки памятника Герою Советского Союза, прославленному летчику Амет-Хану Султану. Как и предполагалось, это небольшой сквер между проспектом Кирова и переулком Пионерским в центре крымской столицы.

Разрешить установку памятника Амет-Хану Султану за счет средств заявителя, по адресу: г. Симферополь, пл. им. Амет-Хана Султана (земельный участок ограниченный пер. Пионерский, пр. Кирова, нежилым зданием по пер. Пионерский, 3, многоэтажным многоквартирным домом по пер. Пионерский, 1), — говорится в решении сессии.

Авто проекта памятника — скульптор Айдера Алиева. По его задумке дважды Герой Советского Союза, прославленный крымчанин Амет-Хан Султан будет представлен в полный рост в советской форме летчика.

Памятник собираются открыть 25 октября к 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана. Выбранное место для будущего памятника почётное и уважаемое, в самом центре города. Стоимость проекта, всех работ – примерно, 10 млн. рублей.