Парк или стройка в Алупке – ответить должны… суды

Одного желания местных жителей и городских властей пока маловато.

Администрация Ялты намерена не допустить строительства многоквартирного жилого дома на территории Пионерского парка в Алупке. По информации главы ялтинской администрации, готовится отказ в оформлении прав на земельный участок, дело явно «уйдет в суды». Но проблема в том, что парк-то, на самом деле, и не парк вовсе.

Резонансная тема застройки так называемого Пионерского парка. Почему так называемого? Да потому что парка нет! И даже единого массива нет. Есть пока еще зеленая зона, но давно «распиленная» (с украинских времен, 2008 год) на отдельные участки. Я благодарю нашу активную общественность, которая держит руку на пульсе. Такие зеленые зоны – наши легкие и сегодня мы должны думать, что оставим после себя, своим детям – только лишь каменные джунгли или оазисы, которые, надеюсь, еще есть шанс спасти, — отметила Янина Павленко.

По ее словам, в Пионерском парке (по документам — не парке) «разделены» 10 участков. Часть – уже в частной собственности, часть — на стадии оформления документов. Вряд ли кто-то из собственников откажется от «лакомой земли» на ЮБК. Скорее всего, точку в скандале поставят не общественники, не администрация, а суды.

Самый большой участок – почти 80 соток. На него претендет юридическое лицо для строительства многоквартирного жилого дома на основании ранее выданных документов. Готовим документы — ОТКАЗЫВАЕМ в завершении оформления прав, поскольку не видим законных оснований, — подчеркнула Павленко. — Еще примерно столько же земли под небольшими участками – 6, 8, 10 соток. Большинство – в частной собственности. Инициируем проверки по каждому из них – готовим дела для передачи в юридический департамент для претензионно-исковой работы, а в случае выявления противоправных фактов отчуждения земельных участков – в правоохранительные органы.

Глава администрации Ялты поблагодарила общественников за активную позицию против застройки парка. Подчеркнем, что на территории этого парка есть братская могила советских воинов, павших при освобождении города. Почему эта территория не была в перечне особо охраняемых… вопрос не только к «украинским временам».

Фото и скриншот: страница Я.Павленко в Facebook.