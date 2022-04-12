Паром «Адмирал Истомин» после ремонта вышел на линию в Севастопольской бухте

В Севастопольской бухте снова курсирует паром «Адмирал Истомин». После ремонта и необходимых испытаний он вышел на линию «Северная сторона — Артбухта».

Были выполнены очистка и окраска подводной части корпуса парома, замена протекторной защиты, а также ремонт главного двигателя и дизельгенераторов, судовых механизмов, донно-забортной арматуры и винторулевых комплексов, — сообщил директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Павел Иено.

Ремонт обошёлся в 32 миллиона рублей, работами занимался 13 судоремонтный завод и ООО «Персей», по оценкам специалистов следующий капитальный ремонт парома понадобится не раньше, чем через 5 лет.

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