Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Первый пошёл! В Крыму начата выплата «коронавирусных субсидий»-2021 бизнесу

crimeapress_news

реклама в крыму
Первый пошёл! В Крыму начата выплата «коронавирусных субсидий»-2021 бизнесу
Фото: rk.gov.ru

Первый пошёл! В Крыму начата выплата «коронавирусных субсидий»-2021 бизнесу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 24.02.2021

Как сообщил Глава РК Сергей Аксёнов, прошла первая в 2021 году выплата субсидии по списку наиболее пострадавших от коронавируса организаций и индивидуальных предпринимателей в Крыму.

Осуществлена первая в текущем году выплата субсидии по списку наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции организаций и индивидуальных предпринимателей. 332 организации и ИП получат сегодня средства на свои счета в общей сумме порядка 311 миллионов рублей, — рассказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, бизнес активно подает заявки на получение региональной субсидии. На сегодня получены заявки от 3733 субъектов хозяйствования, пострадавших за период с июня по декабрь 2020 года.

Мера поддержки направлена на оказание помощи организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых была приостановлена или ограничена в указанный выше период, а объем предоставляемых услуг был снижен.

В первую очередь субсидия предоставляется предприятиям общественного питания, культуры, сфер развлечений, досуга, спорта, пассажирских перевозок, зоопарков, туризма.

Для удобства получателей субсидии запущен новый сервис. Он позволяет отследить статус рассмотрения своей заявки на получение меры поддержки. Для проверки достаточно перейти по ссылке и ввести ИНН.

Перечень видов деятельности: ЗДЕСЬ.

Порядок подачи заявки: ЗДЕСЬ.

Прием заявок осуществляется до 31 марта 2021 года.

Первый пошёл! В Крыму начата выплата «коронавирусных субсидий»-2021 бизнесу

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.