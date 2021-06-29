Пьяная драка завершилась… смертью одного из собутыльников. Случай в Армянске

В Армянске осужден местный житель, признанный виновным в нанесении приятелю телесных повреждений, от которых последний скончался.

Армянский городской суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в крымской прокуратуре.

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт, признав подсудимого виновным, однако заслуживающим снисхождения.

Судом установлено, что 50-летний подсудимый в мае 2020 года в ходе ссоры со своим приятелем нанес тому 2 удара кулаком в область головы, а также удары ногами в области живота и головы. От полученных повреждений мужчина скончался в районной больнице, — уточнили в надзорном ведомстве.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.