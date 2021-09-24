Под Севастополем до мая следующего года ограничат движение на Президентской дороге

В связи со строительством 8-го этапа трассы «Таврида» с 1 октября вводится ограничение движения всех видов транспортных средств на Президентской дороге под Севастополем. Она будет закрыта до 1 мая 2022 года.

За это время подрядная организация АО «ВАД» выполнит демонтаж существующих путепроводов и моста через реку Черную, для строительства на их месте новых сооружений. Для дополнительного альтернативного объезда подрядная организация обеспечит временную дорогу через поселок Сахарная Головка.

Кроме того, перед закрытием Президентской дороги будет раньше времени открыто движение по ул. Чернореченской. Ранее эту дорогу перекрывали до мая 2022 года.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.