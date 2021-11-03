Подводные лодки Черноморского флота нанесли ракетный удар по отряду кораблей условного противника

К сведению «непрошенных гостей».

Экипажи подводных лодок Черноморского флота «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» в ходе учения отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.

По замыслу учения подводные лодки, выполняющие плановые задачи боевой подготовки в море, получили приказ на уничтожение обнаруженных и классифицированных морских целей. После выполнения срочного погружения подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям противника, роль которых выполняла тактическая группа ракетных кораблей Черноморского флота, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Учение прошло в акватории Чёрного моря в соответствии с планом боевой подготовки сил флота. Отметим и информационный фон маневров: о визитах «непрошенных гостей» в Черное море — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.