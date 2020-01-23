Поезд «Москва – Севастополь» обязательно будет, но не сейчас

Министр транспорта Евгений Дитрих подтвердил запуск поезда «Москва – Севастополь». Он запланирован, ориентировочно, к «майским праздникам». Об этом сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, в парламенте прошло заседание Комитета по контролю и регламенту, и Комитета по транспорту, в котором принял участие Министр транспорта.

Евгений Дитрих подтвердил, что прямое железнодорожное сообщение свяжет наш город и столицу нашей страны в апреле, а с 1 июля будет открыто грузовое движение по Крымскому мосту.

Также мной был задан вопрос относительно сроков ввода в эксплуатацию трассы «Таврида». По словам Евгения Дитриха, крымский участок трассы будет запущен к декабрю 2020 года, севастопольский участок – на год позже, все работы закончат в срок.

Отвечая на мои вопросы, Евгений Дитрих отметил, что все, что касается Севастополя и Крыма, является безусловным приоритетом для руководства страны, — отметил Белик.