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Поклонская жестоко разочарована в Зеленском
Фото: страница Н.Поклонской в Facebook

Поклонская жестоко разочарована в Зеленском

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:14 23.10.2020

Последние заявления (например, такое) президента Украины Владимира Зеленского по крымской тематике, а также жесткая позиция Киева по продолжению водной блокады полуострова стали поводом для достаточно эмоционального заявления депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В продолжение темы водной блокады Крыма… Очень наглядно последователи безумия «Революции достоинства» в Украине продолжают отторгать и разрывать любую связь с людьми и здравым смыслом. Лишив миллионы людей пресной воды, украинская власть демонстрирует свою ненависть к нам — крымчанам. И если бы не исторический референдум 2014 года, всех непокорных жителей полуострова можно было бы просто физически уничтожить. Назвали бы нас страшными сепаратистами и в рамках АТО ликвидировали. Конечно, сказали бы, что все крымчане (2,5 млн. людей) — это агенты Путина.

Товарищ Президент Зеленский, в следующий раз, поздравляя всех украинцев с Новым годом, не забудьте сказать, что крымчане никакого отношения к этой стране не имеют (и крымские татары тоже — за исключением избранных), так как украинская власть не признаёт этих людей за людей.

PS. Очень плохие советчики у Президента Украины. Уверена, что был бы на его месте, к примеру, Кучма — он бы продемонстрировал политическую мудрость и искусно воспользовался возможностью проявить «заботу» к ушедшим миллионам людей, вернув им питьевую воду и став беспрекословным героем в глазах у всего цивилизованного мира и здравого смысла, — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Не будем углубляться в детали, отметим традиционный «срач» под постом и напомним наш наивный вопрос, заданный в июне этого года. Риторика Зеленского ничуть не изменилась. Тема Крыма на Украине уже давно стала «прикладной». С одной стороны, на ней пиарятся, чтобы продемонстрировать свой патриотизм и «любов до нэньки». С другой стороны, ее используют для межклановой борьбы, возобновляя время от времени поиски тех, кто «сдал Крым» в 2014-м. Политика — грязное дело… И никаких очарований и разочарований.

Поклонская жестоко разочарована в Зеленском

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