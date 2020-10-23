Поклонская жестоко разочарована в Зеленском

Последние заявления (например, такое) президента Украины Владимира Зеленского по крымской тематике, а также жесткая позиция Киева по продолжению водной блокады полуострова стали поводом для достаточно эмоционального заявления депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В продолжение темы водной блокады Крыма… Очень наглядно последователи безумия «Революции достоинства» в Украине продолжают отторгать и разрывать любую связь с людьми и здравым смыслом. Лишив миллионы людей пресной воды, украинская власть демонстрирует свою ненависть к нам — крымчанам. И если бы не исторический референдум 2014 года, всех непокорных жителей полуострова можно было бы просто физически уничтожить. Назвали бы нас страшными сепаратистами и в рамках АТО ликвидировали. Конечно, сказали бы, что все крымчане (2,5 млн. людей) — это агенты Путина.

Товарищ Президент Зеленский, в следующий раз, поздравляя всех украинцев с Новым годом, не забудьте сказать, что крымчане никакого отношения к этой стране не имеют (и крымские татары тоже — за исключением избранных), так как украинская власть не признаёт этих людей за людей.