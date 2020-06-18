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Полицейских (да еще «при исполнении») бить нельзя. Случай в Симферополе

Полицейских (да еще «при исполнении») бить нельзя. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:12 18.06.2020

В Симферополе осуждена местная жительница, применившая насилие в отношении сотрудника полиции.

Прокуратура Центрального района г. Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), — сообщили в прокуратуре РК.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимая, в апреле этого года (в разгар коронавирусных ограничений режима «повышенной готовности»), без уважительной причины находилась в общественном месте на ул. Пушкина крымской столицы.

После установления данного факта сотрудниками полиции проведена разъяснительная беседа, однако на законные требования о необходимости соблюдения ограничений и проследования по месту жительства, подсудимая умышленно нанесла несколько ударов сотруднику полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей, — уточнили в прокуратуре.

Приговором Центрального районного суда г. Симферополя от 11 июня местная жительница признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. Наказание назначено условно с испытательным сроком в 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Полицейских (да еще «при исполнении») бить нельзя. Случай в Симферополе

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