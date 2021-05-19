Политолог Александр Форманчук избран руководителем Общественной палаты Крыма

Члены Общественной палаты Крыма (ОПК) единогласно выбрали нового руководителя. Им стал Александр Форманчук. До этого он исполнял обязанности руководителя ОПК (после смерти Григория Иоффе).

Главная задача – сохранить то, что мы наработали, когда нами руководил Григорий Адольфович Иоффе, — сказал Форманчук после голосования. — Думаю, что если все мы это будем сохранять и продолжать дальше, то мы выполним ту миссию, которая на нас возложена.

Глава РК Сергей Аксёнов поздравил Александра Форманчука с избранием, выразив уверенность, что под его руководством Общественная палата продолжит созидательную и очень важную работу, направленную на консолидацию общества, развитие конструктивного диалога между обществом и властью, решение проблем, волнующих крымчан.

Александр Андреевич – человек с большой буквы, он хорошо известен крымчанам и пользуется огромным уважением коллег и всех, кто его знает. За годы добросовестной работы на ответственных постах он зарекомендовал себя как настоящий профессионал и патриот. Считаю, что Александр Форманчук – наиболее подходящая и достойная кандидатура на пост руководителя Общественной палаты, — сказал Глава Крыма. – Также необходимо продолжить традиции предыдущего Председателя Общественной палаты – Григория Адольфовича Иоффе, который способствовал укреплению институтов гражданского общества, защите прав и свобод граждан, выработке органами власти оптимальных управленческих решений.

В свою очередь новый руководитель ОПК поблагодарил республиканские власти за поддержку и внимание, оказываемое Общественной палате.

СПРАВКА: Александр Форманчук родился 16 сентября 1946 года. В 1969 году окончил Крымский педагогический институт по специальности «учитель истории и обществоведение». В 1992 году окончил Киевский институт политологии и юридического управления. Автор двух книг, четырех брошюр и более 200 статей на общественно-политическую тематику.

С 1969 года – заведующий отделом Железнодорожного райкома комсомола г. Симферополя. С 1970 года по 1971 год – научный сотрудник Крымского краеведческого музея, затем – преподаватель общественных дисциплин Прибрежненского совхоз-техникума в Сакском районе (1971-1975). 1975-1988 гг. – референт, ответственный секретарь, зам. председателя Крымской областной организации общества “Знание”.

В 1988-1991 гг. – заведующий сектором, заведующий отделом, секретарь Крымского обкома КПУ. В 1991 году – секретарь по идеологии Крымского рескома коммунистической партии. С 1993 года по 1994 год – заместитель Председателя Совета министров АРК. С 1994 года по 1996 год – политический обозреватель еженедельника “Таврические ведомости”. С 1996 года по 1997 год – заведующий информационно-аналитическим отделом секретариата Верховной Рады АРК. В 1997-1999 гг. – вице-президент Фонда регионального развития Крыма, директор Центра региональных технологий. В 1999-2001 гг. – помощник Председателя Совета министров Крыма. С 2001 года – преподаватель Симферопольского факультета Харьковского университета внутренних дел. С мая 2002 г. – советник Председателя Верховной Рады Крыма. С июля 2002 года по февраль 2008 года – первый заместитель руководителя Секретариата Верховной Рады Крыма – начальник управления информации, анализа и протокола. С 2010 г. – директор Агентства политического консалтинга. С 2011 г. – председатель Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма.

С июня 2014 г. – заместитель председателя Общественной палаты Крыма.